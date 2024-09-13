為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

彰化補助淘汰「低產乳牛」每頭2.5萬 轉肉牛賺額外收入

全國酪農產量第一的彰化縣補助淘汰助泌乳量不足的乳牛，每頭2萬5000元，預計淘汰約1成共1300頭。（資料照）

全國酪農產量第一的彰化縣補助淘汰助泌乳量不足的乳牛，每頭2萬5000元，預計淘汰約1成共1300頭。（資料照）

2024/09/13 21:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕面對明年紐澳牛奶進口帶來的市場衝擊，全國酪農產量第一的彰化縣正積極升級酪農產業，縣政府爭取3000多萬補助，補助淘汰泌乳量不足的乳牛戶，每頭2萬5000元，預計淘汰約1成共1300頭，這些被汰換的乳牛不僅可賣作肉牛，還能帶來額外收入。

不少台灣溫體牛肉其實來自這類淘汰乳牛，彰化縣政府期盼藉由這項計畫，提升彰化酪農競爭力。

彰化縣議員張錦昆今天在縣議會臨時會上說，這項計畫不僅能協助酪農淘汰低產乳牛，還應重視養牛場環境改善，促進酪農產業與當地居民共存共榮。他建議縣府同時輔導酪農善用補助經費，提升環境設施，減少對周邊居民生活的影響。

農業處進一步指出，被淘汰的乳牛需具備買賣及屠宰證明，這些乳牛將作為肉牛出售，增加酪農收入。預計淘汰1成泌乳量低的乳牛，提升酪農整體產業效能。

縣長王惠美說，福寶乳牛專區優先，目前已有3個養牛場展開糞尿處理設施升級，期待藉由改善環境，促進酪農產業與周邊社區的和諧共處。

目前全台最大的酪農專業區就在彰化縣福興鄉福寶社區，當地從1960年代開啟畜牧業，在超過一甲子的經營下，贏得「乳牛故鄉」的盛名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》揭開牛奶保存期限祕密！ 「這種」喝起來有焦香味
2024/08/06 06:30

健康網》揭開牛奶保存期限祕密！ 「這種」喝起來有焦香味
混鮮奶或還原乳？手搖飲成分應透明化 食藥署：未來擬強制標示
2024/08/15 19:34

混鮮奶或還原乳？手搖飲成分應透明化 食藥署：未來擬強制標示
impression

東港最風光21.5萬起 在地青年樂成家
健康網》乳糖不耐症喝牛奶必拉？ 改吃4食物「鈣」有用
2024/09/03 08:32

健康網》乳糖不耐症喝牛奶必拉？ 改吃4食物「鈣」有用
「鮮乳」標示新規明年7月上路 防進口乳衝擊
2024/06/05 11:58

「鮮乳」標示新規明年7月上路 防進口乳衝擊
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播