彰化補助淘汰「低產乳牛」每頭2.5萬 轉肉牛賺額外收入

全國酪農產量第一的彰化縣補助淘汰助泌乳量不足的乳牛，每頭2萬5000元，預計淘汰約1成共1300頭。（資料照）

2024/09/13 21:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕面對明年紐澳牛奶進口帶來的市場衝擊，全國酪農產量第一的彰化縣正積極升級酪農產業，縣政府爭取3000多萬補助，補助淘汰泌乳量不足的乳牛戶，每頭2萬5000元，預計淘汰約1成共1300頭，這些被汰換的乳牛不僅可賣作肉牛，還能帶來額外收入。

不少台灣溫體牛肉其實來自這類淘汰乳牛，彰化縣政府期盼藉由這項計畫，提升彰化酪農競爭力。

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彰化縣議員張錦昆今天在縣議會臨時會上說，這項計畫不僅能協助酪農淘汰低產乳牛，還應重視養牛場環境改善，促進酪農產業與當地居民共存共榮。他建議縣府同時輔導酪農善用補助經費，提升環境設施，減少對周邊居民生活的影響。

農業處進一步指出，被淘汰的乳牛需具備買賣及屠宰證明，這些乳牛將作為肉牛出售，增加酪農收入。預計淘汰1成泌乳量低的乳牛，提升酪農整體產業效能。

縣長王惠美說，福寶乳牛專區優先，目前已有3個養牛場展開糞尿處理設施升級，期待藉由改善環境，促進酪農產業與周邊社區的和諧共處。

目前全台最大的酪農專業區就在彰化縣福興鄉福寶社區，當地從1960年代開啟畜牧業，在超過一甲子的經營下，贏得「乳牛故鄉」的盛名。

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