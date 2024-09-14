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    高鐵中秋節訂位踴躍 防「貪食蛇」尖峰時段加强配置自由座

    高鐵在中秋節將加開台中北上南港自由座列車。示意圖。（記者黃旭磊攝）

    高鐵在中秋節將加開台中北上南港自由座列車。示意圖。（記者黃旭磊攝）

    2024/09/14 14:04

    首次上稿 09-13 19:54
    更新時間 09-14 14:04

    〔記者黃旭磊／台中報導〕下週二就是中秋節（17日），不少民眾昨晚就返鄉過節，高鐵台中站從下午起湧現人潮。高鐵表示，中秋假期疏運期間（9月13至18日）有超過55萬3千人次完成訂票，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，也將在中秋節加開台中北上南港自由座列車，呼籲旅客多利用T-EX購票、節省到站購票等候時間。

    高鐵台中站人潮從昨天下午就開始湧現，在場人士指出，平常週五就人多，今年中秋沒有連假，仍有旅客多請週一（16日）1天，這樣就可連休4天，台中站去年中秋收假（10月2日）旅運量超過33.8萬人次，今年中秋節疏運從昨天起到18日，天數不同，訂位人數持續統計中。

    去年中秋收假，旅客拍到高鐵台中站排隊人龍像「貪食蛇」在月台繞四圈，有候車旅客在戶外罰站2小時還上不了車，對此，高鐵強調，中秋節當日（9月17日）下午1點至晚間8點，每小時04分班次從台中發車（台中往南港區間列車），均配置8節自由座車廂（第1至3車、第8至12車），期盼紓解人潮讓旅客順利搭車。

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