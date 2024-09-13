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    蘇巧慧、吳琪銘邀紙風車表演 4000人嗨翻新北高工體育場

    立委蘇巧慧、吳琪銘邀紙風車劇團到土城演出，現場人潮嗨翻新北高工體育場。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧、吳琪銘邀紙風車劇團到土城演出，現場人潮嗨翻新北高工體育場。（記者翁聿煌攝）

    2024/09/13 20:57

    〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節前夕，立委蘇巧慧、吳琪銘共同邀請紙風車劇團到新北高工體育場演出「新月傳奇」，現場有4千多名大小朋友湧入，一同享受歡樂的親子時光，蘇巧慧表示，她從上任以來積極改善孩子們的校園環境，努力爭取資源、建設校園，為下一代打造更好的學習環境。

    蘇巧慧晚上與原民會副主委谷縱‧喀勒芳安，新北市議員彭一書、卓冠廷、廖宜琨，多名地方里長也出席同樂，蘇巧慧提到，她從上任以來積極為地方各級學校爭取資源，共為38所學校爭取188項軟硬體設施改善，總經費達7億8600萬元。

    蘇巧慧表示，她上任民主進步黨新北市黨部主委後，更和黨部主動出擊，把握週末時光，在新北市各地巡迴舉辦親子活動，下週日（22日）即將在淡水公八公園舉辦「劇團FUN瘋日」，不僅為地方打造更友善的親子環境，同時也讓更多人看見民進黨優秀的地方議員。

    蘇巧慧補充，她也持續推廣母語教育，經營Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」將近四年，已經錄製超過250集節目，透過唸故事讓更多小朋友認識台灣的語言與文化，也期盼成為育兒家庭的神隊友。

    吳琪銘表示，他在過去幾年中，積極推動多項地方建設，包括翻新今日活動場地，新北高工操場跑道，爭取總經費共2326萬元，同時也爭取鄰近的新北高工地下停車場，總經費4.8億元，舒緩地方停車壓力。吳琪銘強調，他過去便承諾家長會持續邀請紙風車來表演，至今已持續九年，他會持續努力，實踐對地方的承諾。

    立委蘇巧慧（中）、吳琪銘（右四）邀紙風車劇團演出。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧（中）、吳琪銘（右四）邀紙風車劇團演出。（記者翁聿煌攝）

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