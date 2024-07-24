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北水處調節水壩水位 呼籲民眾遠離河岸

北水處發布提醒通知。（北水處提供）

北水處發布提醒通知。（北水處提供）

2024/07/24 13:53

〔記者楊心慧／台北報導〕凱米颱風暴風圈已壟罩半個台灣，中心正逐步逼近，中央氣象署今（24日）上午11時40分預報，凱米颱風明顯增強，升級成強颱；台北自來水事業處直潭壩、青潭堰及雙溪水壩為調節水壩水位，於今（24日）開始調節性放流，直潭壩下游、新店溪沿岸兩側（包括台北市、新北市地區）鄰近河道區域民眾注意並遠離河岸。

北水處表示，包含直潭壩於9時10分起進行每秒約300立方公尺調節性放水、青潭堰於8時46分起進行每秒約180立方公尺調節性放水、雙溪水壩於11時50分起，進行每秒1.5立方公尺調節性放水；並視上游河川流量狀況適時調整放流量。

不過直潭壩將於14時00分起增加至每秒約500立方公尺調節性放流，並視上游河川流量狀況適時調整放流量，北水處呼籲，請直潭壩下游、新店溪沿岸兩側（包括台北市、新北市地區）鄰近河道區域民眾注意並遠離河岸，以策安全。

由於後續調節性放水量可能持續增加，請位於直潭壩、青潭堰及雙溪壩下游以及新店溪、雙溪沿岸兩側鄰近河道區域民眾注意並遠離河岸，以策安全。

北水處表示，本次通報除於新店溪沿岸進行放水廣播外，亦同步利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」之警訊通知，本次發送訊息共1則。

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