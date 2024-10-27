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    出席亞太青年領袖高峰會 蔣萬安：與青年攜手實現永續發展

    台北市長蔣萬安出席第二屆亞太青年領袖高峰會。（記者蔡思培攝）

    台北市長蔣萬安出席第二屆亞太青年領袖高峰會。（記者蔡思培攝）

    2024/10/27 16:04

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市青年局今天舉辦第二屆亞太青年領袖高峰會，這也是亞太區首場碳中和青年國際會議。台北市長蔣萬安表示，永續發展是全球共同責任，台北市目標在2050年實現淨零排放；也希望與青年交流激發新創意，實現永續目標。

    蔣萬安今出席活動致詞表示，永續發展不僅是企業未來趨勢，更是全球共同責任，台北市的目標是到2030年減少碳排放40%，2040年減少至65%，並在2050年實現淨零排放。他強調，這些數字不僅是目標，更是打造一個綠色、可持續未來的承諾。

    蔣萬安提到，過去一年北市府付出許多努力，台北市也在2024年亞太暨台灣永續行動獎頒獎典禮上，連續三年榮獲「宜居永續城市卓越獎」，這份殊榮展現市民與市府團結合作，共推台北成為更永續宜居的城市。

    蔣萬安表示，在邁向永續發展道路上，年輕人扮演重要角色，青年局設立，體現他對這座城市年輕人的承諾，也是他在公共服務中的使命之一。他強調今天的活動是邁向永續發展過程中的關鍵步驟，希望透過討論與交流，激發出新創意，共同攜手實現永續目標。

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