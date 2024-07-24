凱米颱風來襲 台南路樹、廣告招牌倒損54件

北區民德國中旁行道樹遭強風襲倒，市府已派員清理。（台南市府提供）

2024/07/24 13:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風來襲，台南今（24）日各區有間歇性風雨，威力不弱，幸好目前尚未傳出重大災情，市府統計至目前，路樹及廣告招牌倒損通報54件，已立即派工持續處理中。

市長黃偉哲表示，中央氣象署於昨（23）日晚間將台南納入1級警戒區，且相關數據顯示，沿海地區瞬間陣風已達10級，符合停班停課標準，因此在晚間8時55分經綜合評估研判後宣布停班課，以最大程度保障民眾安全，也讓嘉義台南高雄共同生活圈內的民眾，不需要冒險上班。

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台南今日風雨不弱，有店家見風雨強勁才把廣告招牌收起來， 打烊休息，另有部份餐飲店照常營業。1位王姓店家表示，即使開門作生意，客人來得少，索趁這機會休息。

市府統計，至目前通報54件，其中路樹44件、招牌10件已立即派工持續處理中；包括中西區忠義路一段、北區民德國中旁有行道樹遭風吹倒，皆已清除完畢。

黃偉哲表示，根據最新資料顯示，凱米颱風中心向西北西移動，其暴風圈逐漸進入台灣陸地。目前南市災情僅有零星的路樹倒塌，但隨著暴風圈的接近，風雨會逐漸增強，請民眾要做好防颱準備。這次颱風威力不可小覷，市府所有局處已針對防汛機具加強整備，務必讓颱風災情降到最低。

另外，有關豪大雨預報，雖無法準確預測豪大雨來臨的時機，但各單位都嚴陣以待，為隨時出勤救災做足準備。黃偉哲要求工務及水利單位持續注意各區情況，尤其針對枝葉或垃圾堵住排水管的情形，持續密切關注。

市府表示，根據氣象署預報，颱風登入後會減速，大台南地區今晚至明晚的雨勢依舊劇烈。潮汐預報顯示，中午前後及明日清晨潮位較高，平原地區及山區河川周圍也需注意河川暴漲。土石流部分，預計下午將會發布南化部分區域的黃色警戒，夜間或凌晨將對東山及楠西發布警戒，已將預防性撤離警戒戶通知各區里長，若雨勢變大或有土石流風險，將立即請民眾避難疏散。

南市忠義路一段行道樹倒塌。（台南市府提供）

南市中西區忠義路一段行道樹倒塌清理後，樹穴爆開可見颱風威力。（記者洪瑞琴攝）

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