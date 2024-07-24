凱米轉強颱又碰上天文大潮 彰化縣5大滯洪池待命

凱米颱風轉強颱又碰上天文大潮，彰化縣整備的移動式抽水機前進防汛熱點。（彰化縣政府提供）

2024/07/24 13:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凱米颱風轉強颱，又碰上天文大潮，最怕就是挾帶豪雨造成災情，彰化縣政府水資處表示，5大滯洪池已做好準備，100部移動式抽水機已完成巡檢，並前進防汛熱點，而4000包沙包、600顆消波塊與610片防水擋版等防汛物資也完成整備，除了前進防災前線，也保留部分數量作為支援，以備緊急調度。

縣府指出，全縣有5大滯洪池，分別是萬興、第四放水路、草港尾、圓林園與龍燈公園，其中，萬興、四放與草港尾等3座已請廠商操作閘門降低水位待命，而圓林園、龍燈公園則是可以隨時啟動蓄洪功能。

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縣府指出，除了滯洪池可大量蓄洪以外，縣內共有13處抽水站都提早完成，現已由廠商全天候待命中。而在移動式抽水機部分，全縣共有100台，在颱風來襲之前，也全面完成巡檢，也由各地公所把移動抽水機預先前進防汛熱點，才能在豪雨一來就派上用場。

縣府水資處指出，為了避免漁港海水倒灌，已先聯絡相關公所與操作廠商，在第一時間就啟動抽水作業。另外整備了4000包沙包、600顆消波塊與610片防水擋版等防汛物資，也到防災前線，同時保留部分數量作為緊急支援的量能。

縣府指出，為了能夠有效提早作為防災，將會把第一手各級排水巡查與颱風風險資訊收集，立即提供給各地公所，透過即時的防汛網，讓防災防汛人員、器材與物資，都能夠有效的運作與發揮功能，以降低颱風對於地方的影響與災情。

凱米颱風轉強颱又碰上天文大潮，彰化縣整備的移動式抽水機前進防汛熱點。（彰化縣政府提供）

凱米轉強颱又碰上天文大潮，彰化縣龍燈公園等5大滯洪池待命。（彰化縣政府提供）

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