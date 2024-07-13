台中市政路延伸工程進度逾6成 工業一路到安和路段明年第1季通車

台中市政路延伸工程進度逾6成，拚2026年全線通車。（台中市政府提供）

2024/07/13 19:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市串接台中工業區、精密機械園區、中科園區等3大園區的交通動脈「市政路延伸工程」，第1標「工業區一路至安和路段」工程進度超過6成，預計明年第一季可完工先行通車，紓解工業區一路及安和路往來周邊道路車流，拚2026年底全線通車，進一步紓解台灣大道交通壅塞問題。

台中市建設局長陳大田說，台中工業區、精密機械園區、中科園區車流量大，造成台灣大道壅塞，市長盧秀燕上任後推動市政路延伸工程，全長約1950公尺、寬度60公尺，經費約73億9552萬元，工程分為兩標，第1標工業區一路至安和路段，即將於明年第一季完工，而第2標安和路至環中路段，今年1月也已開工，預計2026年底完工。

請繼續往下閱讀...

陳大田指出，先動工的第1標工業區一路至安和路段，工程進度超過6成，即將完成東大溪排水箱涵、護岸擋土牆及污水下水道等工項，路段預計明年第一季可完工先行通車，可先紓解工業區一路及安和路往來周邊道路車流。

至於第2標安和路至環中路段跨越筏子溪、國道、高鐵等地形與設施，工程施工計畫須提相關主管機關審查，確保大眾運輸安全滴水不漏，穿越國道採「最大規模的管冪工法」施工，施工期間可維持國道及高鐵暢行，工程複雜度高，拚2026年底完工通車。

建設局指出，未來市政路打通後，可有效分流台灣大道、朝馬路、五權西路、向上路的車輛，串聯台中工業區、精密機械園區、中科園區，提供市民更順暢的交通環境，更帶動周邊發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法