台中綠空廊道最後一哩路 潭子段自行車跨越橋明年3月完工

台中市綠空廊道圓環東路自行車跨橋。（台中市政府提供）

2024/06/14 19:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市鐵路高架化，形成綠空廊道，民進黨中市議員謝志忠說，綠空廊道只剩下潭子段尚未完工，一旦完工完整串連，將成為台中市新亮點，市府應加快速度，並以創新方式舉行通車典禮，例如跑馬拉松或騎鐵馬，讓全台灣都可看到台中市綠空廊道。

建設局說，台中綠空廊道全長21.7公里，僅存潭子區環中東路因道路阻隔須繞行，為完成綠空廊道斷點最後一哩路，建設局興建自行車跨越橋，總長約465公尺、寬度4.5公尺，去年12月1日開工，預計明年3月完工。市府也將評估結合台中城市意象及自行車觀光行銷為主題辦理相關典禮活動，廣邀民眾參與。

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民進黨市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達說，綠空廊道從豐原到大慶共21.6公里，豐原圓環東路段跨橋在去年已經完工通車，要求全面串聯綠空廊道，特別是豐原、潭子跨道路的銜接、周邊造景的強化。

謝志忠說，綠通廊道完成通車以後，不只是交通，也是市民共享的生活圈，形成由豐原到市區的帶狀的觀光區，不但可以散步、騎腳踏車，還可以跑馬拉松，不管從豐原或大慶哪一端出發，繞一圈就是一場42公里的全馬。

謝志忠說，綠空廊道一旦通車，全長21.6公里，市府應該以較有創意的方式慶祝明年3月的完工通車，除了制式化的通車典禮，還可以辦馬拉松比賽，或是騎自行車等運動比賽，透過活動讓全台中市民甚至是外縣市知道，台中市有一段這麼棒的綠空廊道，可以走路散步、騎自行車，也可以舉辦馬拉松比賽。

台中市綠空廊道豐原綠空廊道遊戲場。（台中市政府提供）

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