台中十全公園公廁設照護床等輔具 六星級外觀及服務曝光

台中公廁翻轉刻板印象，十全公園公廁外觀結合景觀設計，自然通風。（台中市政府提供）

2024/07/11 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市結合「台中美樂地計畫」，積極重塑公園特色，也致力翻轉公廁刻板印象，東區十全公園新設置公廁除了結合景觀設計，自然通風，更增設可掀式照護床、人工肛門污物盆等輔具設施，打造戶外首座兼顧全齡、性別友善及無障礙的多功能廁所，讓多元族群使用更便利。

建設局指出，十全公園有台中市第一座雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等多元遊戲設施，吸引不少人休閒，配合公園多元族群使用，一併強化陽光公廁設計，融合景觀美學，建築外觀設計感十足，採自然通風、省電環保，一新公廁刻板印象，同時加強公廁「六星」服務。

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建設局長陳大田說，考量部分族群到公園休閒時恐有臨時清潔需求，首度嘗試在東區十全公園無障礙廁所導入多種輔具服務，包括「可掀式照護床」、「人工肛門污物盆」及「手洗器」，其中「人工肛門污物盆」是專為人工肛門（腸造口）族群所設計使用的衛浴器具，可掀式照護床可協助行動不便者臨時更換尿布等清潔使用，滿足不同族群的需求。

建設局指出，十全公園公廁增添無障礙輔具，未來會視使用情況再評估是否在其餘公園公廁施作，照顧更多人。

台中十全公園公廁設有照護床等無障礙輔具。（台中市政府提供）

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