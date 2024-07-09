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這次不是美食！「環境秘密客」全民都可當 評鑑公廁抽大獎

彰化縣環保局推出「環境秘密客」活動，全民都可當，一起來為列管公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

彰化縣環保局推出「環境秘密客」活動，全民都可當，一起來為列管公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

2024/07/09 00:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一次的「環境秘密客」活動來了！想當秘密客沒有任何條件限制，但地點竟然是人人都可能會使用到的「公廁」。環保局表示，全縣列管1559座公廁，只要在公廁入口看到即時意見回饋表，掃一下QR Code進入評鑑頁面進行評分，就有機會抽到iPad、AirPods、萬用鍋、禮券等總價值6萬元好獎。

環保局廢棄物管理科長林三能表示，彰化縣內建檔公廁共1559座，特優級1555座，優等級4座。每3個月評鑑1次，每年再獨立評鑑1次，也就是每年每座列管公廁都固定要接受5次的評分與鑑定，通過考核，才能依照成績取得特優級與優等級。

林三能指出，今年則是首度推出「環境秘密客」活動，也就是比照美食秘密客的精神，換成民眾來當評審，只要民眾去全縣有列管的廁所，都可以上網進入評鑑頁面完成評分，先幫服務評分滿意與否，再勾選是否有不滿意的項目，例如環境髒亂、廁所異味、耗材短缺或是設備故障等等，最後再上傳評鑑公廁建築外觀的照片，完成評鑑就可參加抽獎。

林三能說，活動期間為即日起至至7月31日，民眾透過手機掃描張貼在列管公廁指定QR Code，每人每日僅能評鑑同座公廁一次，每日最多可獲得6次抽獎機會，但評鑑時，手機定位必須在公廁周邊100公尺內，超出範圍仍可評鑑，但不具備抽獎資格。預計在8月舉行抽獎，獎品豐富，有機會可以抽到iPad、AirPods、萬用鍋、禮券等，總價值達6萬元。

林三能強調，這次由全民一起來當秘密客，為彰化縣列管公廁打分數，共同監督公廁的整潔，所有的評鑑意見都將納入公廁年度考核成績的參考依據，以及改善的目標。

彰化縣推出「環境秘密客」活動，只要進入列管公廁，又可以看到廁所即時意見回饋參加辦法。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，只要進入列管公廁，又可以看到廁所即時意見回饋參加辦法。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，只要進入列管公廁，又可以看到廁所即時意見回饋參加辦法。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，只要進入列管公廁，又可以看到廁所即時意見回饋參加辦法。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，歡迎全民一起來幫公廁打分數。（彰化縣環保局提供）（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，歡迎全民一起來幫公廁打分數。（彰化縣環保局提供）（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，全民都可以來為公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，全民都可以來為公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，全民都可以來為公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

彰化縣推出「環境秘密客」活動，全民都可以來為公廁打分數。（記者劉曉欣攝）

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