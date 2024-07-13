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大學分科測驗》歷史科難易適中 題幹、表格沒預料多考生鬆口氣

大學分科考13日第一節歷史測驗，考生普遍認為難易適中，題幹、表格沒預料多考生鬆口氣。（記者黃良傑攝）

大學分科考13日第一節歷史測驗，考生普遍認為難易適中，題幹、表格沒預料多考生鬆口氣。（記者黃良傑攝）

2024/07/13 11:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕大學分科測驗今（13）日第1節進行歷史科測驗，考生多表示難易適中，題幹長度也沒有預料中的多，圖表題也沒有太多，有些題目若有熟讀可以很快做答，至於手寫題難度較高，必須要多加思考，輔以閲讀理解才好答題。

高雄女中葉姓考生表示，歷史科測驗手寫題目需先理解，才能找出脈絡，才有辦法寫出答案，死背記憶題目幾乎沒有，表格圖僅1、2題，印象較深刻的題目是，12世紀歐洲百姓手抓食物，一直到14世紀才用容器盛裝食物，注意餐飲禮儀，即使是歷史，題目也相當生活化。

考生高姓女同學表示。歷史科測驗時事題少，原以為會出「戰爭類」題材也沒有，讓她鬆了一口氣，不過，她感覺手寫題目多了一點，但比學校模擬考稍微簡單，題幹內容也簡短些，有些選擇題一看就能寫答。

瑞祥高中考生朱同學表示，單選題思考較久，後面多選題重理解，非選題重閱讀，看文章即可作答；雄女蘇同學認為題目算簡單，寫得算順手；徐同學則認為考題適中，她們認為考生需要對事件有所理解才能進行思考判斷答題，其中印象深刻的題目是非選題詢問在法國大革命背景下，革命人士高喊他們推倒巨石，是以什麼事件為背景。

雄中郭姓考生則表示他寫了10屆考題，認為考題算簡單，非選題考出台灣茶葉的優勢，雖然需要思考一下，但仍能從考題引文中推論出答案。

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