大學分科測驗》今考史地公民 注意1類違規最多

113學年度分科測驗第二天，今考歷史、地理、公民與社會。（資料照）

2024/07/13 07:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度分科測驗今進入第二天試程，將考歷史、地理、公民與社會。昨日試程違規事件前三名分別為未攜帶有效證件、手機未完全關機、考試間喝水或飲料，另有1名考生跑錯試場，都將遭到扣分，提醒考生注意。

根據試程安排，今歷史考試考試時間為8時40分至10時、地理考試時間為10時50分至12時10分、公民與社會考試時間為14時至15時20分，各科考試時間均為80分鐘。

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根據大考中心資料，今年報名人數總計4萬2138人，與去年相近。其中公民與社會有2萬1147人選考、歷史有2萬31人選考、地理則有1萬7750人選考。成績預計7月29日公布，8月初登記志願、繳費，並於8月中旬獲知錄取結果。

大考中心統計昨首日考試前3科物理、化學、數學甲違規狀況，未攜帶有效證件者有31件；手機未完全關機8件；喝水或飲料8件；考畢鈴聲響起仍作答者5件；電子錶發出聲響3件；其他包括攜帶已關機手機入座、未繳卷就逕自離場、破壞考題及答案卷、考試鈴響前移動試卷、誤入試場則各有1件。

由此可看出應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心提醒，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

此外，考試期間，為避免手機可能因地震告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，考生勿隨身攜帶手機進入試場，或應將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區）。一旦手機發出聲響或震動則為違規，將送請考試委員會依違規處理辦法審議，並扣減該節成績。

昨化學科發生考生走錯試場的烏龍，雖即時發現並由試務人員陪同至正確試場，仍能繼續考試，但依規定恐將遭扣該科6級分，考生須特別注意核對試場位置相關資訊。

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