大考登場 彰化市南瑤宮「還願筆」考生瘋搶

有考生考上理想學校，帶來上百支「還願筆」放在彰化市南瑤宮文昌帝君案前，供考生自由領取。（記者湯世名攝）

2024/07/12 17:46

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮文昌帝君案前最近擺了上百支「還願筆」，上面寫著「上榜還願贈」，原來是信眾考上國考、教師甄試，帶筆前來還願；大學分科測驗今天（12日）起登場，不少考生與家長也前來祈求文昌帝君保佑，搶拿「還願筆」希望能沾染好運。

最近有信眾到南瑤宮參拜，發現文昌帝君案前放著好幾桶鉛筆、原子筆，數量多達上百支；每一個桶子上還貼了便條紙，寫著「上榜還願贈」，並表示自己考上教師甄試正取，希望把自己的好運與即將參與各種考試的民眾分享，但「限領1支」；另有桶子上貼著會考順利考上某國立高職，感恩文昌帝君與眾神庇佑，希望把考運分享給所有考生，祝大家金榜題名。

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1名前來參拜文昌帝君的考生說，他要參加分科測驗，因此把准考證影印後向文昌帝君祈求考運，沒想到會看到神桌上擺滿「還願筆」，感覺超暖心，自己也取了1支拿去香爐過火，希望能沾染好運，考上理想學校。

彰化市長林世賢表示，南瑤宮香火鼎盛，許多配祀的神明都相當靈驗，文昌帝君案前的「還願筆」如雨後春筍愈來愈多，好似「筆花」朵朵盛開一般；歡迎即將參加各項考試的考生前來祈福參拜，領取「還願筆」獲得鼓勵增添考試信心，金榜題名。

考生拿「還願筆」期盼沾染好運。（記者湯世名攝）

南瑤宮文昌帝君案前擺了上百支「還願筆」。（記者湯世名攝）

南瑤宮文昌帝君案前擺了上百支「還願筆」。（記者湯世名攝）

彰化市南瑤宮香火鼎盛。（記者湯世名攝）

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