分科測驗》數甲考題友善偏易 五標估上升

大學分科測驗數學甲，全教會評論教師群認為單選第3題是創新題。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、許麗娟、蘇孟娟、甘孟霖／綜合報導〕大學分科測驗數學甲上演大驚奇！原本數甲多較難，高中老師和補教老師一致認為今年考題「非常友善」，還有補教老師喊出史上最簡單，預估數甲五標均大幅上升七到八級分，頂標一口氣飆到四十八級分，並解讀大考中心命題者或許想藉此緩解考生對數甲的懼怕。

緩解考生對數甲的懼怕？頂標飆到48級分

補教預估數甲五標為：頂標四十八級分、前標四十一級分（比去年上升七級分）、均標三十級分（比去年上升八級分）、後標二十級分（比去年上升七級分）、底標十五級分（比去年上升七級分）。

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全教會、北市松山高中老師簡廷豐表示，考生第一眼看到題目應皆能有答題方向，創新題如第三題桌遊西洋棋考排列組合，跨單元如第八題結合微積分與複數，令人耳目一新，另第六題結合空間向量及數與式較少見。此外，考題以代幣參加遊戲抽獎考機率；也有不少跨單元考題，例如結合高一古典機率、高二指對數函數、高三隨機變數。

全中教、北市成淵高中老師陳正鴻指出，微積分比例少且較容易，歷年「黎曼和」的難題，新課綱特有的斜橢圓、一次近似、機率分布的題型多未出現。

台中考生認為今年數學甲難易適中，但計算量大。台中一中劉姓考生說，非選擇題來不及寫完，「時間不夠用」；台北林姓考生說，感覺比去年、前年的考古題要簡單一些；高雄多數考生則認為題目偏難，尤其手寫題的難度高。雄中陳敬凱表示，題目偏難，單選題有一題用西洋棋來考排列組合，很生活化也很有趣。

大學分科測驗數學甲，全中教評論教師群認為，今年基本題多，對考生友善。（全中教提供）

大學分科測驗數學甲，今年中間偏易，全教會評論教師群表示，考生看第一眼就應知道解題方向。（全教會提供）

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