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分科測驗》寶林邦克列酸入題 生物難易適中

大學分科測驗生物科考出時事題，第19題提到粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，考粒線體氧化磷酸化ATP合成的了解應用。（記者林曉雲翻攝）

大學分科測驗生物科考出時事題，第19題提到粒線體毒素邦克列酸食物中毒事件，考粒線體氧化磷酸化ATP合成的了解應用。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/13 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、許麗娟、蘇孟娟、甘孟霖／綜合報導〕分科測驗生物科考出寶林茶室「邦克列酸」，切合時事，雙北高中生物科教師群認為，題目難易適中，題幹敘述縮短、單複選題明顯區分對考生友善，但補教界指出考了部分較易忽略觀念，較去年難，除頂標外各標成績可能略降。

大考中心副主任岳修平提到，考題從課本學習出發，廣泛涉獵時事與科學新知，注重實驗操作，難易度尚算適中，部分試題需要大量基本生物學認知，部分試題需要判斷力及快速文字閱讀理解的學習能力，若只有死背，回答將遭遇困難。

第十五題屬於中偏難等級，考諾貝爾得主實驗的操作與學生在免疫學的學習結合，文字量多，考生必須能結合免疫防禦的學科理論與觀點，只要靜下心來閱讀，絕大部分測驗所需的認知在文章中都可以提取。

單選、複選題分開 減少作答困擾

建國高中教師劉玉山分析，考題難易適中，鑑別度中偏高，重點在於題幹較往年縮短，考生閱讀較輕鬆；另今年單選及複選題明顯分開，能減少考生作答困擾。

新北新莊高中教師李貞苡則提到，時事題考出日前受到極大關注的「邦克列酸」中毒事件，但此題考出更深層的細胞學知識，難度頗高。

青蛙解剖、耳石和平衡石 疑超出課綱

全教會、北市成功高中老師陳慧君說明，爭議題如青蛙解剖，不是課綱內必要進行實驗；耳石和平衡石亦非正式課綱內文提及名詞，有超綱疑慮。

補教老師游夏認為，今年考出很多冷門題，比去年稍難，但不是所謂的難題，而是考出很多選修生物第四冊的內容，如生態學、植物學、演化等，是考生不熟或易忽略之處，故鑑別度高，頂標估與去年相同五十三級分，其餘微降。

高雄考生普遍認為生物考題偏簡單。高雄女中潘宥伶說，最有印象的題目是男性的睪固酮是由何種細胞分泌？受哪個神經系統控制而勃起？因為不太熟，做答時有點卡住。台北一名重考的王同學表示，今年閱讀題跟分子生物學比重較重，題目敘述長、偏複雜，整體難度還可以。台中一中林同學說，整體考題簡單，多是基本觀念題目，「學校段考還比較難」。

大學分科測驗生物科，全中教老師認為今年題型兩極化，兼具素養和傳統。（全中教提供）

大學分科測驗生物科，全中教老師認為今年題型兩極化，兼具素養和傳統。（全中教提供）

分科測驗首日最後一科考生物，雙北高中生物科教師群認為題目難易適中，題幹敘述縮短、單複選題明顯區分對考生友善。（記者楊綿傑攝）

分科測驗首日最後一科考生物，雙北高中生物科教師群認為題目難易適中，題幹敘述縮短、單複選題明顯區分對考生友善。（記者楊綿傑攝）

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