分科測驗》物理偏難 頂大決勝關鍵

考生在樓梯間溫書，在鈴響前做最後衝刺，家人在一旁搧風。（記者廖振輝攝）

2024/07/13 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、許麗娟、蘇孟娟、甘孟霖／綜合報導〕今年大學分科測驗昨起舉行，首日考物理、化學、數學甲、生物四科，其中物理科考題兼具前瞻科技及生活化內容，包括低軌衛星、綠能風電、一○一大樓減震系統、變速腳踏車等都入題，教師普遍認為偏難。台北市高中物理科教師群直言，計算量達六成偏多，考生「壓力有點大」，預估分數會較去年下降。要拚台大電機、清華資工等頂大的考生，物理恐成決勝關鍵。

低軌衛星、地震 題目結合生活經驗

大考中心副主任岳修平分析，物理考題除基本題，也有素養導向試題，最具特色的考題是第廿四至廿六題的變速腳踏車裝置題組，考生須由閱讀文本理解如何由腳踩踏板使腳踏車產生驅動力，並整合應用靜力平衡相關概念方能解題。

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另有多道題目結合生活經驗及現代科技，建國高中教師曾靖夫提到，包括第三題的星鏈低軌道衛星題組、第九題地震的一○一大樓阻尼器試題、第十題水波漣漪傳播、第十六題汽車非彈性碰撞、第十七題電力傳輸、第十九至廿題風力發電等。

建國高中教師賴奕帆表示，今年物理試題難易度適中，但數字計算量偏多，廿六題中有十四題都需要計算，比例達到六成，且不易算出精準答案。題型計算層級較去年偏高，整體試卷難度略高於去年，但比前年簡單。

腳踏車變速裝置題 大魔王難關

松山高中教師蔡皓偉則說明難題，如第十題水波漣漪計算，敘述較難理解、不易答；第廿一題電磁波實驗，考出的「偏振」概念，預計很多學生會答錯；另第廿四至廿六題腳踏車變速裝置題組，看似以素養包裝舊課綱的題目，但對考生是極大難關。

全教會、北一女老師簡麗賢提到，物理整體偏難，偏重實驗課程，需要花時間理解再寫出詳細運算，加上難題集中在非選，考生恐會寫不完，尤其非選考出的單車力矩，各版本未有相關內容，具挑戰性。

光的偏振太冷門 10分就這樣沒了

高雄考生認為題目偏生活化，不會比去年難。新莊高中楊新佑說，今年的力學考題偏多，生活題如夏天會遇到吹冷氣的電費問題，整體而言計算量大，時間有點趕。台北徐姓考生說，有直觀的觀念題也有複雜計算、實驗題，整份考卷寫起來還算容易。台中則有考生說，非選題是鑑別關鍵，其中一題考「光的偏振」實驗，「冷門到複習時直接跳過」、也有人哀嚎：「十分就這樣沒了」。

台北市建國中學試場一早考生與家長陸續入場，各校考生服務隊也拉起橫幅為考生加油。（記者廖振輝攝）

大學分科測驗物理科，補教老師邱博文（左）和台師大附中老師陸怡中（右）估今年五標前三標微降。（記者林曉雲攝）

大學分科測驗首節考物理科，全中教試題評論老師們表示，今年試題減少了繁複的計算。（全中教提供）

113年大學分科測驗各科五標預估表

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