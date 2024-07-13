分科測驗》新瓶裝舊酒 化學考古題多 緊扣永續發展

分科測驗化學科題目結合生活與環境永續內容，台北市高中化學科教師群指出，考題計算題題數適中，圖表題與探究題數下降，回歸基本概念檢測，整體試卷較去年簡單。 （記者楊綿傑攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、許麗娟、蘇孟娟、甘孟霖／綜合報導〕化學科考題今年被認為是「新瓶裝舊酒」、「舊題新用」，熟練考古題的考生應會拿到「不錯分數」，但有機化學占分近三十分非常高，將成為未來教學重要主題。

補教界估五標為五十級分、四十三級分、三十級分、十九級分、十四級分。台師大附中老師江青釗表示，去年解題時是「冒冷汗」，今年解題則是「談笑風生」。

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大考中心副主任岳修平分析，考題緊扣永續發展及生活情境，包括臭氧層破洞、鈣迴路捕獲二氧化碳、生質柴油、青光眼藥物的前驅物等，三分之一題目需計算，但有提供簡要數字及提示，有效縮短作答時間。

但全教會新北市立板橋高中老師鄭伯俊認為，計算題多達九題，不熟悉的考生仍需要花許多時間；檢驗分析、有機分析、實驗操作題型雖皆有入題，題型多為舊題新用，無時事題。

江青釗表示，第廿五題考出他廿年前示範給科學班看的「火山爆發」實驗，將「重鉻酸銨」加熱至爆炸，分解為三氧化二鉻、氮氣和水，非常刺激，今年考這題恐會帶動教學。

重鉻酸銨為高中管制藥品 不宜入題

但全中教質疑，「重鉻酸銨」為高中管制藥品，未曾學過該反應的考生在試題中很難獲得足夠解題資訊，不宜作為考題，同時也認為今年考題有三缺：缺時事題、缺生活相關、缺跨科試題。

補教老師黃鑫表示，重點在時間分配，題目閱讀量大，少創意題，諾貝爾獎或食安爭議都未入題。

考生反應兩極 陷阱線索混淆判斷

高雄考生認為今年化學科題目計算量較少，觀念及背誦的題目較多。高市新莊高中賴以宸說，印象比較深刻的是有一題要寫出石灰的化學式，並解釋會產生二氧化碳的原因，要會化學式才有辦法連貫做答。

台中考生反應兩極，有人認為考得很細瑣，要背熟才能作答，有人則說，非選題的題目較複雜，其餘不難；有考生則認為，今年考題看似提供很多線索，其中很多無用線索，甚至是「陷阱線索」混淆考生。

大學分科測驗化學科，考生熟10年考古題應可拿高分，補教老師黃鑫表示，估五標和前年相近。台師大附中老師江青釗（左）表示，去年解題冒冷汗，今年解題談笑風生。（記者林曉雲攝）

大學分科測驗化學科，全中教評論教師群認為，今年考題有三缺：缺少時事題、缺少與生活相關、缺少跨科試題，並直指第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，不建議作為考題。 （全中教提供）

大學分科測驗首日第2節考化學科，全國教師會評論教師群認為，題目難易度雖與去年相似，但今年計算題及實驗分析題較多，學生恐怕會寫不完。 （全教會提供）

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