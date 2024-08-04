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農曆7月鬼門開 新北提倡環保普度、鼓勵捐供品做公益

農曆七月來臨，新北各地中元祭祀活動陸續展開。（新北民政局提供）

農曆七月來臨，新北各地中元祭祀活動陸續展開。（新北民政局提供）

2024/08/04 20:03

〔記者董冠怡／新北報導〕今天農曆七月初一「鬼門開」，社區、寺廟及公司行號習慣於鬼月期間進行普度祭祀。市府民政局表示，持續輔導宮廟落實紙錢減量、集中收運焚燒，傳承禮俗兼顧環保，且彙整出全市218間宮廟中元贊普資訊，鼓勵市民就近參與，並可視情況委由廟方將祭品代為捐贈給弱勢或社福機構，祈求神明庇佑之餘，貢獻愛心做公益。

民政局指出，農曆7月又稱慈悲月，以正信、正念回饋社會，將愛心普及一切眾生為核心精神，除了平時捐贈物資、獎助學金、救護車輛及設備，宮廟將普度物資捐做公益也已行之有年，近年新北市宮廟將物資和善款捐贈給好日子愛心大平台，透過社福中心、各區公所、里辦公處等管道捐贈給需要幫助的民眾。

若想了解各區寺廟名稱、普度活動類型／地點／時間、是否提供民眾贊普服務（含收取費用）、名額限制、報名方式及是否做公益等，可查詢「新北市各寺廟113年辦理中元普度情形調查表」。

民政局提到，中元普度融合了道教中元祭祀、佛教盂蘭盆會的觀念與儀式，基於對孤魂野鬼的悲憫及畏懼，各單位啟辦法會並準備豐盛祭品，祭祀所屬群體裡的無主孤魂，也在儀式中建構出所屬的社區意識及群體認同。

農曆7月14日（國曆8月17日）蘆洲湧蓮寺、板橋接雲寺將舉行水燈遶境，並於河邊架起水燈排、施放水燈，為孤魂野鬼指路；農曆7月22日（國曆8月25日）淡水福佑宮於廟前則有子弟軒社南北軒、淡水軒（北管）及魚商金海利、肉商金順發的四大柱普度； 8月10日新北市民廣場前會有公益園遊會，打卡兌換摸彩券、義賣活動、親子互動攤位、闖關遊戲和戲劇演出祈福。

民政局提醒，為了降低空氣汙染及對環境的負擔，持續宣導不要燒、集中燒、減少燒的「紙錢三燒」概念，市府環境保護局則於各區提供紙錢集中收運服務（https://reurl.cc/WNdeW5），宮廟、社區可聯絡清潔隊協助集中運送，紙錢將送往由法師（道長）完成淨爐儀式的焚化爐燒化。

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