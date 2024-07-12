大學分科測驗》生物科難易適中 高中師：題幹縮短對學生友善

分科測驗首日最後一科考生物，雙北高中生物科教師群認為題目難易適中，題幹敘述縮短、單複選題明顯區分對考生友善。（記者楊綿傑攝）

2024/07/12 20:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗生物科考出「邦克列酸」，切合時事。整體而言，闈場教師評論考題特色在於從課本學習出發，廣泛涉獵時事與科學新知，也注重實驗實作；而雙北高中生物科教師群認為題目難易適中，題幹敘述縮短、單複選題明顯區分對考生友善。

關於闈場老師解題看法，大考中心副主任岳修平提到，考題從課本學習出發，廣泛涉獵時事與科學新知，注重實驗操作。整卷難易度尚算適中，部分試題來自於需要大量基本生物學認知，學生只要有認真學習課本知識，就能對題幹或選項有所掌握，部分試題則需要判斷力及快速文字閱讀理解的學習能力，若只有死背，回答將遭遇困難。

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其中第十五題屬於中偏難等級，考諾貝爾得主實驗的操作與學生在免疫學中的學習結合，文字量多，內容描述操作的步驟與過程，考生必須能結合免疫防禦的學科理論與觀點，進行理解、比較、判斷，只要靜下心來閱讀，絕大部分測驗所需的認知在文章中都可以提取。

建國高中教師劉玉山分析，考題難易適中，鑑別度中偏高，重點在於題幹較往年縮短，考生閱讀較輕鬆；另以往單選題及複選題常混在一起，今年明顯分開，能減少考生作答的困擾。除了大部分是科學素養題外，也出現不少記憶性知識題，用功的同學作答容易，較可惜的是無跨冊及跨科考題。

新莊高中教師李貞苡則提到，時事題考日前受到涉會極大關注的「邦克列酸」中毒事件，當時幾乎所有高中教師都認為會考相關題目，應該都有教授給學生，有關心時事的同學應不陌生，但此題考出更深層的細胞學知識，難度頗高，有認真聽講的學生才能正確作答。

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