大學分科測驗》歷史科有周處除三害 台中考生稱簡單「題幹比物理科還短」

分科歷史周處除三害入題，台中考生稱題幹比物理科還短「答案就在題目裡」。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/13 10:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗歷史科考試，台中不少考生提早交卷，考生多說，今年歷史科簡單，周處除三害入題，「題幹比物理科還短」，答題讀起來輕鬆，甚至很多答案就在文章裡，「像考閱讀測驗」，沒考細瑣背誦型的知識，多只要有基本概念就能答題。

台中多數考生反映今年歷史題目很親民，周處除三害入題，台灣史比重跟往年差不多，台中一中曾姓與施姓考生均是自然組學生，也跨考歷史科，兩人均說，今年的歷史科以自然組角度來看，「不會看不懂」，很多題目多是一看就知道答案，在課本中佔比高的日本及韓國史幾乎沒有出題，用高一必修的歷史基礎甚至用國中程度的歷史概念就能答題。

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台中一中江姓考生指出，分科原本應考較多的高三歷史範圍，但今年考量高三歷史比重不高，且不考繁瑣的歷史知識，只要掌控重大事件原因及結果這種基本的歷史概念，就能答題，尤其很多題目根本答案就在題目中，看文章找到關鍵字，連結到歷史所學就能答題。

台中一中蘇姓考生也說，像非選題考印度又稱什麼，文章就有提及，很像考閱讀測驗，除少數題目要花一些時間思考，多數均是直觀式的題目，只要有歷史基本概念都能答題。

多數考生也強調，今年歷史題目的題幹都不長，約只有2行，「比分科物理、化學都短」，讀起來很開心，答題也輕鬆。

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