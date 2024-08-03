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「南島水電趴」孩童打水仗 辣妹猛男隨電音熱舞

年輕女生參加「南島水電趴」，吸引不少目光。（縣議員簡千翔服務處提供）

年輕女生參加「南島水電趴」，吸引不少目光。（縣議員簡千翔服務處提供）

2024/08/03 13:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一場以氣墊城堡水池加電音趴的「南島水電趴」，今天在南投縣府「縣民廣場」舉行，吸引大批家長帶著孩子戲水，用各式水槍打水仗、射酷熱怪獸，現場還有「灣島草民」樂團現場演唱的電音趴，也吸引穿著清涼的辣妹猛男跟著電音起舞，現場氣氛嗨翻。

由南投縣府、縣議員簡千翔服務處合辦的「南島水電趴」，今天在縣府大樓後方的縣民廣場舉辦，大城氣墊城堡昨日下午即開始注水，家長帶著小朋友在現場等候開場時，小朋友看到水池、滑水道就已興奮不已，開放時間一到即迫不及待拿出水槍、小水桶等工具，衝進氣墊水池裡泡水、用水槍射水。

現場還有工作人員用大水柱向高處射水，水霧瀰漫下，也讓沒有下水的人感覺比較清涼。該場水電趴除了讓小朋友玩水，也吸引不少年輕人著清涼衣褲前來參加電音趴，縣議員簡千翔與同好組成的「灣島草民」樂團，在現場演唱多首歌曲，另也有DJ播放電子舞曲，年輕人隨著電音跳躍或舞動，氣氛嗨到最高點。

今天有不少民眾建議，暑假天氣酷熱，希望「南島水電趴」未來能成為暑假常態親子活動，讓大家多一個消暑的活動。

「南島水電趴」現場有工作人員以大水柱向高處射水，營造水霧瀰的清涼感。（縣議員簡千服務處提供）

「南島水電趴」現場有工作人員以大水柱向高處射水，營造水霧瀰的清涼感。（縣議員簡千服務處提供）

「南島水電趴」的氣墊水池，吸引大人和小朋友下水消暑氣。（縣議員簡千翔服務處提供）

「南島水電趴」的氣墊水池，吸引大人和小朋友下水消暑氣。（縣議員簡千翔服務處提供）

年輕人穿著清涼隨著電音趴的電子樂曲跳躍、舞動。（縣議員簡千翔服務處提供）

年輕人穿著清涼隨著電音趴的電子樂曲跳躍、舞動。（縣議員簡千翔服務處提供）

小朋友在「南島水電趴」以各式水槍射水、打水仗。（縣議員簡千翔服務處處提供）

小朋友在「南島水電趴」以各式水槍射水、打水仗。（縣議員簡千翔服務處處提供）

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