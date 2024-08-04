「麟洋配」觀眾加油海報遭搶 疑似中國特務3人一組行動

有眼尖網友反覆觀看影片，發現在四強賽時，台灣民眾持「台灣加油」海報，遭身穿粉紅色上衣的中國男子搶走，疑似是中國特務三人一組行動。 （圖截取自臉書）

2024/08/04 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟闖進金牌戰，今晚將對戰中國組合梁偉鏗、王昶。有眼尖網友觀看影片發現在四強賽時，台灣民眾持「台灣加油」海報，遭身穿粉紅色上衣的中國男子搶走，疑似是中國特務三人一組行動，一人負責扯下標語，另一人出手阻見義勇為的觀眾，另一人同時起身離開。

「麟洋配」在四強賽對決丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）、拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。據觀察，當天三名男子入坐觀眾席後，持續調整座位，並蓄意不坐在一起。當爭議事件發生時，其中一名男子反而鎮定看著別處進行戒備。

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網友研判，中國會派遣特務坐在台灣觀眾附近，穿著便服以利執行任務，此事件看起來是三人一組的行動，有粉紅色、橘色和黑色男子。而且三名男子通常沒在看比賽，而是經常觀察其他觀眾，非常不符合一票難求比賽中的正常觀眾行為。

值得注意的是，當台灣觀眾攜帶他們不想看到的標語或應援物，一旦要出手時，三人都同時離座，準備前後包夾，以及干擾被搶人的扺抗，並阻止其他人出手幫忙，任務完成就立即脫離現場，根本不顧後續比賽進行，顯然不是為看比賽而來。

針對有台灣民眾持「台灣加油」字樣的海報，卻被中國人士強行搶走。外交部此前表示，強烈譴責惡意人士在奧運會中，蠻橫搶奪我國人手中「台灣加油」圖樣標語的粗暴卑劣手段。該暴力行徑，非但毫無教養可言，且嚴重違反奧運所代表的文明精神，更悖離法治與侵害言論自由。

外交部強調，已責成我國駐法國代表處洽請相關方協助，防範類此暴力事件再次發生，維護觀眾安全。並指出，我駐法代表吳志中也與我國人會面，駐處後續並將配合國人意願，協助向法國警方報案。

羽球男雙「麟洋配」出戰丹麥時，有台灣民眾持「台灣加油」海報在場邊加油，遭身穿粉紅色上衣的中國男子搶走，另一名身穿桃紅色上衣的也起身阻擋見義勇為的觀眾，另一名黑衣男子同時起身離開。（圖截取自臉書）

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