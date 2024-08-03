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颱風造成高雄觀音山登山步道中斷 觀光局力拚下週搶通

颱風造成觀音山登山步道40餘處邊坡土石崩塌，高雄市觀光局長高閔琳前往勘查。（觀光局提供）

颱風造成觀音山登山步道40餘處邊坡土石崩塌，高雄市觀光局長高閔琳前往勘查。（觀光局提供）

2024/08/03 14:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄大社觀音山登山步道，是許多南部民眾的最愛，但因颱風受損而中斷，高雄市觀光局力拚下週全面搶通，呼籲民眾在未通開放前，勿自行登山以免發生危險。

凱米颱風在南部帶來驚人雨量，單日降雨量更創下歷史紀錄，造成觀音山風景區超過40餘處邊坡土石崩塌及樹木倒塌，災情嚴重；部分登山步道更有大面積邊坡滑落、底土掏空、樹木傾倒，使得步道中斷無法通行。

高雄市觀光局長高閔琳近日數度前往大社觀音山風景區，實地勘查觀音山登山步道，感謝現場搶修工作人員，迅速恢復主要登山步道，也要求加速清除崩落土方及樹木斷枝，預計下週內搶通恢復觀音山全區登山步道。

高閔琳表示，颱風過後，觀光局即已加派搶修動員人力及大型機具，逐步搶通觀音山主要登山路徑，她特別邀集工程顧問公司，協助評估規劃妥適工法，除以保護登山民眾安全為優先，更盼能降低自然環境衝擊。

高閔琳強調，目前觀光局正加速環保公園至鹽埕巷路段的登山步道，預計下週觀音山全區登山步道可搶通；呼籲民眾在觀音山步道搶通開放前，請勿自行前往登山休憩，避免發生危險。

高閔琳進一步指出，為改善登山環境，觀光局成功爭取交通部觀光署補助觀音山登山步道階梯、欄杆及指標等改善工程；本次凱米風災過後，將持續針對既有步道、邊坡、石籠及擋土牆等設施結構損壞部分，向中央爭取災害復建及水土保持等工程經費，並串接預計明年完工的觀音湖，推展生態旅遊。

颱風造成觀音山登山步道的樹木倒塌。（觀光局提供）

颱風造成觀音山登山步道的樹木倒塌。（觀光局提供）

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