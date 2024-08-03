高雄颱風農損突破2.1億元，圖為梓官蔬菜因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

2024/08/03 10:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，造成農業損失超過2.1億元，以芭樂、香蕉及蔬菜等占9成，除香瓜（果期）跟西瓜（中大果期）已符合農業部天氣參數災損嚴重免勘查資格，高雄市為加速勘查程序，擴大向農業部成功爭取非溫室種植芭樂、香蕉、木瓜及蔬菜全品項納入免勘查救助項目，加速現金救助協助農民復耕。

凱米颱風挾帶強風豪雨，造成高雄農損超過2.1億元，以芭樂、香蕉、木瓜、香瓜、西瓜及蔬菜類占約9成，以芭樂受災面積1099.8公頃最多，損失金額10713.3萬元，其次為香蕉受災面積608.8公頃，損失金額4201.9萬元，木瓜受災面積143.53公頃，損失金額2562.5萬元。

請繼續往下閱讀...

風災過後，總統賴清德7月26日南下視察旗美地區，關心颱風造成高雄農業損失，市長陳其邁向賴總統建議高市農產業全品項救助，總統當場指示農業部順利於當晚公告，並有中大果期的西瓜、果期的香瓜、苦瓜、青蒜、青蔥、花椰菜、洋蔥等7項蔬果，已達農業部天氣參數災損嚴重客觀指標，經公所查證農民具種植客觀文件，得免現地勘查災損。

市長陳其邁率市府團隊連日到內門、梓官及燕巢各產區了解農損嚴重，陳其邁指示農業局向中央爭取擴大免勘查救助項目，縮短行政流程、加速救助金核撥，農業部昨核定高雄種植非溫室種植芭樂、香蕉、木瓜、蔬菜全品項，以及西瓜（中大果期）跟香瓜（果期） 。

農業局說，申請救助農民如有產銷履歷、天然災害救助、農業保險、申辦綠色環境給付計畫等客觀種植文件，或使用農業部「農業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，經公所確認即可免除現勘程序，加速現金救助作業，協助農民盡早復耕。

農業局長張清榮提醒農友，凱米颱風農損申請期限至8月5日（假日照常受理申請），這次免現勘程序，農民只要提供相關種植客觀文件佐證確認種植事實，公所就可經由航空或衛星照片確認種植面積，加速現金救助作業，請受災農友務必向公所申辦救助，市府會依據農業部公告全力配合辦理，透過中央及地方共同努力，儘速協助農民復耕。

高雄颱風農損突破2.1億元，圖為芭樂園因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

高雄颱風農損突破2.1億元，成功爭取5蔬果免勘現金救助。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法