為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄颱風農損突破2.1億元 成功爭取5蔬果免勘現金救助

高雄颱風農損突破2.1億元，圖為梓官蔬菜因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

高雄颱風農損突破2.1億元，圖為梓官蔬菜因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

2024/08/03 10:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕凱米颱風重創高雄，造成農業損失超過2.1億元，以芭樂、香蕉及蔬菜等占9成，除香瓜（果期）跟西瓜（中大果期）已符合農業部天氣參數災損嚴重免勘查資格，高雄市為加速勘查程序，擴大向農業部成功爭取非溫室種植芭樂、香蕉、木瓜及蔬菜全品項納入免勘查救助項目，加速現金救助協助農民復耕。

凱米颱風挾帶強風豪雨，造成高雄農損超過2.1億元，以芭樂、香蕉、木瓜、香瓜、西瓜及蔬菜類占約9成，以芭樂受災面積1099.8公頃最多，損失金額10713.3萬元，其次為香蕉受災面積608.8公頃，損失金額4201.9萬元，木瓜受災面積143.53公頃，損失金額2562.5萬元。

風災過後，總統賴清德7月26日南下視察旗美地區，關心颱風造成高雄農業損失，市長陳其邁向賴總統建議高市農產業全品項救助，總統當場指示農業部順利於當晚公告，並有中大果期的西瓜、果期的香瓜、苦瓜、青蒜、青蔥、花椰菜、洋蔥等7項蔬果，已達農業部天氣參數災損嚴重客觀指標，經公所查證農民具種植客觀文件，得免現地勘查災損。

市長陳其邁率市府團隊連日到內門、梓官及燕巢各產區了解農損嚴重，陳其邁指示農業局向中央爭取擴大免勘查救助項目，縮短行政流程、加速救助金核撥，農業部昨核定高雄種植非溫室種植芭樂、香蕉、木瓜、蔬菜全品項，以及西瓜（中大果期）跟香瓜（果期） 。

農業局說，申請救助農民如有產銷履歷、天然災害救助、農業保險、申辦綠色環境給付計畫等客觀種植文件，或使用農業部「農業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片，經公所確認即可免除現勘程序，加速現金救助作業，協助農民盡早復耕。

農業局長張清榮提醒農友，凱米颱風農損申請期限至8月5日（假日照常受理申請），這次免現勘程序，農民只要提供相關種植客觀文件佐證確認種植事實，公所就可經由航空或衛星照片確認種植面積，加速現金救助作業，請受災農友務必向公所申辦救助，市府會依據農業部公告全力配合辦理，透過中央及地方共同努力，儘速協助農民復耕。

高雄颱風農損突破2.1億元，圖為芭樂園因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

高雄颱風農損突破2.1億元，圖為芭樂園因凱米颱風泡水受災。（記者陳文嬋攝）

高雄颱風農損突破2.1億元，成功爭取5蔬果免勘現金救助。（農業局提供）

高雄颱風農損突破2.1億元，成功爭取5蔬果免勘現金救助。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
爭取旗津治水改善2.7億元 賴瑞隆：加速明年上半年完工
2024/07/30 17:33

爭取旗津治水改善2.7億元 賴瑞隆：加速明年上半年完工
颱風肆虐高雄！從台積電到菜市場 廖泰翔：全力協助災後復原
2024/07/28 18:55

颱風肆虐高雄！從台積電到菜市場 廖泰翔：全力協助災後復原

亞灣AI外溢效應 小港公園輕豪宅當紅
會勘高雄中都災後復原 陳其邁：淹水補助從優、從速、從簡
2024/07/30 22:40

會勘高雄中都災後復原 陳其邁：淹水補助從優、從速、從簡

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播