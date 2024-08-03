綠議員黃淑君再度「如影隨形」侯友宜行程 盼市府改善學齡前特教

新北市長侯友宜參加市圖三芝分館動土典禮，板橋區議員黃淑君（前排左一）再度到場「陪同」。（記者翁聿煌攝）

2024/08/03 13:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往新北市三芝區參加新北市立圖書館三芝分館動土典禮，民進黨板橋區議員黃淑君，為了學齡前特教生業務請命，再度「如影隨形」也跟著到場，侯友宜對她表示，「做不夠的，我會再提醒（相關局處）」，黃淑君說，她為此事已多次在議會質詢，也要求教育局等相關單位積極配合，但效果不彰，只好採取這種方式對市府施壓及抗議。

侯友宜2日在市府一樓大廳參加新北市食農教育展覽時，黃淑君意外出現在會場，就引發媒體注意，兩人全場零互動，黃淑君只默默站在侯友宜身後，直到最後侯友宜準備離開時兩人才有互動，黃淑君再向侯友宜提及學齡前特教事件，抱怨市府未予正面回應，侯友宜則說「我沒有不理你」後離開。

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黃淑君表示，她是為了學齡前特教生的事務，她說先前板橋某私立幼兒園發生施暴事件後，她發現對方根本不是專業特教機構，協助家長陳情教育局協助推薦學齡前特教幼兒園時，教育局卻推薦同一所幼兒園，她認為通報機制有問題、行政過程也有優化空間，她向市長反映卻沒得到回應。

黃淑君說，她身為議員循正常管理反映民意，卻得不到正面回應，只好出此下策，連續兩天跟著市長的市務行程，她並不會用不禮貌的方式參與，但媒體與到場來賓和地方民眾，都會好奇何板橋區的議員會跟著市長到處跑，希望市府能感受壓力，面對問題。

黃淑君說，她希望侯友宜拿出魄力幫幫這些特教孩子，若市府願意花時間與她溝通，並承諾先透過衛生局建立特教早療系統、開個專門門診，否則「從今天開始每場活動我都跟，直到市府願意正面回應」。

教育局回應，新北市重視學前特教，除積極投入資源，對於各界包括民代意見也很重視，教育局感謝黃淑君關心學前特教議題，局長張明文2日已致電與議員聯繫蒐集相關意見，後續針對相關議題積極討論交換意見。

新北市長侯友宜（中）參加市圖三芝分館動土典禮，板橋區議員黃淑君（左三）再度到場「陪同」。（記者翁聿煌攝）

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