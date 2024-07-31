府城老牌杏仁豆腐冰名店被爆食安問題 南市衛生局要求限期改善

南市衛生局稽查發現遭投訴食安疑慮的南區杏仁豆腐冰店廚房牆面不清潔。（衛生局提供）

2024/07/31 10:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府衛生局近日接獲民眾投訴位於南區體育路上的知名傳統杏仁豆腐冰店廚房環境髒亂，恐有食品衛生安全疑慮，衛生局立即派員前往稽查，查核現場作業環境牆面與抽風機未保持清潔及未能出具食品從業人員健康檢查，已責令業者限期改正，並要求業者加強原料管理、避免交叉污染，倘若之後複查不合格，依法可處6萬元以上2億元以下台幣罰鍰。

這家位於南區體育路棒球場旁的知名老字號杏仁豆腐冰店，遭民眾投訴指煮食材的廚房環境很骯髒，時不時有蟑螂、老鼠亂竄，業者自己要吃的食物與要賣的食材放在同1個看起來很髒的冰箱；廚房滴水，水桶都滿了，下方是瓦斯爐台，環境骯髒、管線老舊，很容易引起火災，非常危險，天氣這麼熱，很擔心顧客吃出食安問題，很怕誰又成為寶林茶室的受害者，到時候為時已晚，衛生局應強力稽查。

請繼續往下閱讀...

南市衛生局副局長林碧芬對此強調，餐飲業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所供應食品之衛生安全。

衛生局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正，屆期不改正者，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打消費者服務專線電話：0800-285000，會有專人為您服務。

南市衛生局人員稽查發現遭投訴食安疑慮的南區杏仁豆腐冰店廚房有不清潔問題。（衛生局提供）

民眾投訴台南南區體育路上的老牌杏仁豆腐冰店廚房環境骯髒。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法