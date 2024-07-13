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氣爆10年後89條工業管線減至71條 高市府：引入AI管理

高市府持續落實工業管線管理維護，圖為廠商控制室稽核場景。（高市府提供）

高市府持續落實工業管線管理維護，圖為廠商控制室稽核場景。（高市府提供）

2024/07/13 07:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄氣爆將邁入10週年，原有89條工業管線至今年6月減至71條；高雄市政府表示，除持續落實監理檢查及防災應變計畫，將以既有管線資訊數位化，並引入AI大數據管理為年度主軸，長期目標在推動智慧石化。

市府表示，至今年6月所轄工業管線共71條，總長度共932公里，管線業者需參考國際標準規範，針對管線安全實施完整性評估，於每年10月31日前提出下年度管線維運計畫，每年1月31日前提出前一年度維護及檢測情形總報告書。

市府向管線業者收取管線監理檢查費，專款專用於辦理管線監理檢查及防災應變計畫，並委託工研院團隊成立高市管線安全辦公室（OPS）、全年24小時執勤，一年365天皆有人監控、隨時因應可能接獲不明異味通報的狀況發生。

除維運管理，業者須配合管理計畫，每日執行1次以上巡管作業，並配合施工挖掘派員駐守，防止管線破壞；另考量台灣位於環太平洋地震帶，市府特別制定地震後巡管機制。

市府說明，現有71條管線包括使用中59條、停用9條（暫時停止使用6個月或以上，未來啟用前須提計畫書送審）、備用3條（啟用前須送計畫書經審核後始得輸送），輸送化學品包括氮氣、氫氣、乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、甲烷、原水等10多項。

鑒於傳統石化業仍為台灣工業發展基石，同時兼顧城市安全，市府致力提升管線維運安全為首要目標，並持續推動「高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」第四階段（113~115年），將以既有工業管線資訊數位化，並引入AI大數據管理為年度主軸。

市府也與中央合作，將智慧石化納入亞灣2.0智慧科技創新園區推動方案中，與經濟部、環境部、內政部等跨部會成立工作圈，從環安、工安、勞安等角度引入AIoT等智慧科技能量，同時建立資訊平台提供石化業者與科技業者供需資訊連結，協助高雄石化業永續發展。

高市府持續落實工業管線管理維護機制，圖為夜間無預警緊急應變演練。（高市府提供）

高市府持續落實工業管線管理維護機制，圖為夜間無預警緊急應變演練。（高市府提供）

高市工業管線查詢系統。（翻攝官網）

高市工業管線查詢系統。（翻攝官網）

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