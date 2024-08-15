木可公司會計涉重嫌 林延鳳爆：竟領柯文哲競選總部薪水

木可公司會計人員何璦廷。 （記者王藝菘攝）

2024/08/15 10:47

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木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 民眾黨：員工離職後到木可無重疊

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波；民進黨台北市議員林延鳳再爆，在木可公關公司負責做帳的員工何璦廷卻是領柯文哲競選總部的薪水，質疑木可公關公司就是柯文哲的小金庫。

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台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正、木可公關負責人李文娟、端木正的助理陳韋瑄、木可公司會計何璦廷、尼奧公司與時樂公司負責人戴利玲、柯文哲競總財務長李文宗等人，今凌晨諭令端木正200萬元交保、李文娟150萬元交保，且均限制出境出海並配戴電子監控設備；但端木正「覓保無著」，改100萬元交保。

另陳韋瑄曾經手相關政治獻金申報、何璦廷負責為木可作帳等，檢調單位調閱資料後認為陳、何涉有重嫌，將2人從證人身分轉為被告，訊後諭令陳韋瑄無保請回、何璦廷50萬元交保。證人戴利玲、李文宗訊後請回。

林延鳳發現，在木可公司做帳的員工何璦廷領的卻是柯文哲競總的薪水，從柯文哲政治獻金申報的支出資料可看到從112年8月到113年2月總共9筆「薪資」支出給何璦廷，金額總共51萬0477元，每個月薪水金額都不同，甚至有一個月領10萬9725元，且選戰結束，2月還在領薪水。

林延鳳表示，木可公司在賺錢，成本都由柯文哲競總支出，何璦廷在木可公司做帳，領的都是競總的薪水，請問柯文哲要怎麼解釋，對其他公司有那麼好？木可公關公司是不是柯文哲的小金庫？到底還有多少密帳？拜託檢調單位查清楚真相。

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