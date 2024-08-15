木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 民眾黨：員工離職後到木可無重疊

民眾黨發言人吳怡萱說明，該員工在競選期間的確是競總員工，領競總薪水天經地義，員工離職後到木可，時間沒有重疊。

2024/08/15 11:36

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曝木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 簡舒培：好像看見高虹安助理

木可公司會計涉重嫌 林延鳳爆：竟領柯文哲總部薪水

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〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實風波，檢方昨兵分多路展開搜索，其中木可會計人員何璦廷複訊後以50萬元交保。議員簡舒培指出，何璦廷在木可公司作帳卻領柯競總薪資，且有一筆10萬元捐款；對此，民眾黨說明，員工自競總離職後到木可，時間沒有重疊，捐款部分涉及個人民眾黨無法了解。

台北地檢署昨指揮調查局執行搜索、約談，檢方漏夜偵訊後，今凌晨諭令會計師端木正200萬元交保、木可公司負責人李文娟150萬元交保；另端木正助理陳韋瑄曾經手相關政治獻金申報、木可公司會計人員何璦廷則負責為木可作帳等，檢調認為陳、何涉有重嫌，將2人從證人身分轉為被告，其中陳訊後無保請回、何50萬交保。

台北市議員林延鳳指出，在木可公司做帳的員工何璦廷領的卻是柯競總的薪水，從柯文哲政治獻金申報的支出資料可看到從112年8月到113年2月總共9筆「薪資」支出給何璦廷，金額總共51萬0477元，每月薪水金額都不同，甚至有一個月領10萬9725元，且選戰結束，2月還在領薪水。她質疑，木可公關公司是不是柯文哲的小金庫。

「一手領薪水一手捐款？我好像看見高虹安的助理？」台北市議員簡舒培也指出，何璦廷是木可員工外，卻也領柯文哲競辦薪資，而柯文哲政治獻金申報中，有一筆來自何璦廷10萬元的捐款。

對此，民眾黨發言人吳怡萱說明，該員工在競選期間的確是競總員工，領競總薪水天經地義，員工離職後到木可，時間沒有重疊；針對捐款部份，吳則回應，因涉及個人，民眾黨無法了解。

李婉瑄案民眾黨至今未釋疑

不過本報取得今年民眾黨選後「台北感恩餐會座位表」，其中黃珊珊辦公室及柯競辦財務組人員皆安排在同一桌，財務組共有6人，除了木可董座李文娟未支領競總薪資，其餘5人包含何璦廷，以及代表木可與廠商接洽的李婉萱等人皆有數筆人事費用支出。

吳怡萱日前受訪表示，李婉萱是透過求職網站徵才而來，並非李文宗親戚或關係人士，盼外界留空間給當事人；記者追問是否應徵去民眾黨，吳回應：「應徵去哪裡，還在調查中。」

本報取得民眾黨今年選後「台北感恩餐會座位表」，其中競總財務組共有6人，木可董座李文娟、領柯競辦薪水，卻代表木可與廠商接洽的李婉萱及木可作帳員何璦廷皆名列其中。（記者李文馨翻攝、後製）

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