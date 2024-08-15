曝木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 簡舒培：好像看見高虹安助理

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

2024/08/15 10:58

相關新聞

木可助理領柯競辦薪水又回捐10萬 民眾黨：員工離職後到木可無重疊

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳風暴，台北地檢署偵辦後，端木正、李文娟涉偽造文書罪各100萬元、150萬元交保，限制出境、出海及電子監控，木可公司助理何璦廷新台幣50萬元交保。對此議員簡舒培表示，何璦廷是木可員工外，卻也領柯文哲競辦薪資，而柯文哲政治獻金申報中，有1筆來自何璦廷10萬元的捐款。

請繼續往下閱讀...

簡舒培在臉書PO出柯文哲政治獻金申報，可以看到113年總統、副總統選舉，有好幾筆人事費支出的費用，支出對象為何璦廷，還有另1筆何璦廷的個人捐贈收入10萬元的款項。

簡舒培指出，明明是在辦柯文哲的政治獻金申報不實，為什麼是木可公司助理被調查還諭令交保？進一步查原來何璦廷雖然是木可員工，在柯文哲的政治獻金申報中，也有1個何璦廷領柯文哲競辦薪資，去年8月到今年2月，總共領了8次薪資、1次獎金。

簡舒培續指，另外，有1位捐款者何璦廷，捐款10萬元給柯文哲！木可的員工領柯文哲競辦薪水的人數累積3人（負責人李文娟、代表木可與立鼎洽談小物的李婉萱、交保的何璦廷），木可和柯文哲競總關係真的密切。

簡舒培直言，捐款10萬給柯文哲的何璦廷和領柯文哲薪水的何璦廷是同一人嗎？一手領薪水一手捐款？我好像看見高虹安的助理？

簡舒培臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法