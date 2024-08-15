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    首頁　>　政治

    柯文哲假帳案》國民黨：檢調大陣仗偵辦要讓柯文哲與民眾黨「一刀斃命」

    民眾黨主席柯文哲政治獻金案事件持續延燒。（資料照）

    民眾黨主席柯文哲政治獻金案事件持續延燒。（資料照）

    2024/08/15 10:07

    〔記者施曉光／台北報導〕檢調追查民眾黨主席柯文哲政治獻金案，昨日兵分多路同步搜查木可、時樂、尼奧等公司，並以證人身份傳喚柯辦財務長、時樂與尼奧負責人及員工，並將會計師端木正、木可負責人李文娟移送北檢，國民黨文傳會主委李彥秀今日質疑，檢調大陣仗偵辦偽造文書罪，並對被告課予重保，令人乍舌，目的就是要讓柯文哲與民眾黨「一刀斃命」。

    李彥秀還說，但另一方面前海基會董事長鄭文燦過去高居行政院副院長，涉及貪瀆重罪，還與詐騙集團過從甚密，不僅偵查中5度聲請搜索票都遭法院駁回，聲押過程也受法院呵護備至，這也難怪民眾不信任司法，質疑法院檢調碰到政治就會轉彎。

    李彥秀指出，為了選舉、選票與政治，檢調急於拿民眾黨與柯文哲開刀，要將柯文哲與民眾黨「一刀斃命」，但對於鄭文燦的貪瀆案處理就是「意思意思｣、「點到為止」，深怕繼續追查下去、搜索下去，會「動搖黨本」。

    她說，民進黨並非真的要打貪查弊，而是將法院檢調當成政治工具，這也是人民長期對民進黨雙標，以及對司法不信任的最主要原因。

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