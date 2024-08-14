竹市關埔污水下水道第三階工程啟動 議員籲加強透天厝接管意願

新竹市啟動關埔污水下水道第三階段工程，市議員劉崇顯籲市府能加強說明及提高透天厝接管意願。（新竹市議員劉崇顯提供）（記者洪美秀攝）

2024/08/14 17:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動關埔地區污水工程第三階段「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區-3」工程，但面臨透天厝及無自設陰井設區大樓等各種接管狀況，市府日前召開說明會，鼓勵社區大樓及透天厝住戶接管，市議員劉崇顯提到，工程早在6月中開工，但住戶要接管多不清楚，籲市府除了辦說明會，也應進行家戶宣導，提高透天厝等接管意願，達成明年12月底完成7000戶接管目標。

這次污水下水道工程總經費逾1.9億元，施工範圍包括埔頂路以南、慈雲路以東、冷水坑排水溝以西、光復路一段以北地區，劉崇顯說，市府辦說明會立意很好，正可讓10幾年前重劃時未完善規劃污水下水道系統的關埔地區，能跟上都市現代化腳步。

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劉崇顯說，這個區塊包括透天厝、無自設陰井社區大樓和已自設陰井社區大樓，每個類型住戶會遇到的狀況不同，像有自拆後巷障礙物與污水改管工程等，提醒市府應加強說明，鼓勵透天厝等住戶接管意願。

劉崇顯提到，一個污水幹管系統的推動，沒有魔法能一夕就把管線變出來，他肯定林智堅前市府想盡辦法從2018年起向內政部營建署爭取經費規劃「關東次幹管」工程，並在2020年發包動工將污水系統銜接到關埔地區，讓這裡的住戶即將得以與化糞池抽水肥說再見。

他呼籲代理市長邱臣遠任內能加速規劃與發包另一條「光復次幹管」工程，讓光復路一段南側的科園與介壽段住戶，也一起加入連接乾淨未來的行列提升接管率。

工務處說，這項工程預定115年12月底完成污水下水道系統分支管網佈設及用戶接管7061戶，預計可提升污水接管率3.99％。

新竹市啟動關埔污水下水道第三階段工程，市議員劉崇顯籲市府能加強說明及提高透天厝接管意願。（新竹市政府提供）

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