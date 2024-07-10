雲林拚接管率破10％！ 北港水資中心動土

北港水資源中心今動土，預計2027年完工後，將進行約9500戶接管。（記者李文德攝）

2024/07/10 16:38

〔記者李文德／雲林報導〕全國公共污水下水道普及率到5月為止統計達42.63％，而雲林縣內達成率為5.14％。為能提升接管率，繼斗六水資源回收中心後，縣府陸續在虎尾、北港建水資中心。今早北港水資中心新建工程動土，縣府表示，北港、虎尾完工後將進行接管工作，全縣的接管比例可望破10％。

水利處表示，北港鎮污水下水道實施計畫由國土管理署核定工程經費超過24億元，首先北港污水下水道主、次幹管都已完工，第二步驟為興建水資中心，今動土預計2027年完工，後續再進行北港用戶接管，接管戶數約9500戶，日處理量可達6000公噸。

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處長許宏博表示，目前斗六水資中心已經完工，市內接管率57％，每日處理量能達1萬公噸，至於虎尾水資中心也正在工程中，同樣預計2027年竣工，接管戶數超過1萬戶，日處理量達8200公噸。而3中心完成且接管，可讓全縣污水下水道普及率超過10％

今上午北港水資中心隆重舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、國土署副署長於望聖、雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文及多位民代等人出席。張麗善表示，汙水回收是城市進步象徵，過去因為遇到阻礙，推動緩慢，現在慢慢將工程進度趕上，趕緊讓用戶可以盡速接管，如此一來除了能減少抽水肥的費用，也能改善水質。

於忘聖表示，全國接管率每提升1%便要投入120億元，但目前一年編列140億元經費，因涉及經費早期以都會區施作，近年來在鄉村型城市動工，過程中感謝各地方政府持續與民眾溝通。

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