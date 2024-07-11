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淹水救助金 地下室沒住人或商家都無法申請

10日下午台北市下大雨，王先生租屋1樓淹水情形嚴重。（圖由王先生提供）

10日下午台北市下大雨，王先生租屋1樓淹水情形嚴重。（圖由王先生提供）

2024/07/11 17:11

〔記者林承鴻／台北報導〕昨（10日）午後大雨，台北市共通報64件積淹水災情，社會局提供淹水達50公分以上，且有居住事實之現住戶向區公所申請災害救助金。信義區黎平里民王先生指出，雖然地下室淹水，但因為1樓是公司行號，所以不能申請災害救助金；另一位里民L先生也說，3年前房屋同樣淹水，但因為地下室沒有住人所以不能申請，物品財損慘重求償無門。

L先生說，昨天大雨造成1樓跟地下室積水，令他想起3年前彩雲颱風災情，地下室淹水財損約幾十萬，1樓也淹到膝蓋，當時里長有打電話過來問地下室有沒有住人，他據實以報，後來才知道原來是在問救助金的事情。

L先生說地下室很少會住人，就算有住人，淹水時人一定會先跑出來，真正受到損失的是擺放在地下室的物品，但因為他說地下室沒有住人，因此無法申請救助金，他認為災害救助金發放標準及規定有檢討空間。

根據大安區公所網頁，淹水災害救助金核發標準為住屋淹水50公分以上，未達100公分者發給救助金1萬元；淹水100公分以上者發給救助金2萬元，以門牌一戶計算，且須有居住事實。以L先生的例子來說，他們雖然沒有睡在地下室，但地下室有擺放個人物品，門牌為同一戶，是否有居住事實是由里長認定，似乎不夠嚴謹。

王先生說，3年前的大雨把地下室整個淹沒，災損達200多萬，昨天緊急拿大件物品擋住1樓通往地下室的階梯，淹水情況才沒有像3年前那樣嚴重。他說3年前的淹水情況符合申請災害救助金「淹水達50公分以上的條件」，但因為門牌地址登記為公司行號所以不能申請災害救助金。

王先生無奈表示，不期待市府給救助金，發生淹水只能靠自己處理，里長有請環保局協助清運大量泡水廢棄物就很感恩了，只希望未來不要再淹水，否則每次下大雨都如坐針氈。

10日下午台北市下大雨，水不斷從王先生租屋1樓流到地下室。（圖由王先生提供）

10日下午台北市下大雨，水不斷從王先生租屋1樓流到地下室。（圖由王先生提供）

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