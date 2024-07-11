民眾遇淹水必做1事 可申請災害救助最高2萬元

台北市近日常出現午後強降雨。（記者江采蓁攝）

2024/07/11 16:23

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市近日因強降雨各地傳出不少淹水災情，昨（10）日災害應變中心接獲94件災情通報，積淹水就佔64件，民政局區政監督科長李鎮成今（11）日表示，民眾遇到住家淹水，務必先拍照佐證淹水高度，若淹水當下未能拍照，也要盡量蒐集屋內家具、雜物等水痕痕跡並標註高度與家具泡水毀損照片作為佐證，待災情平緩後向居住所在地區公所通報，由區公所到現場進行會勘認定，再向社會局申請災害救助金，每戶最高發放2萬元。

李鎮成表示，民眾通常會待災情平緩、家戶清理後才會陸續向區公所申請，區公所就會派人至現場會勘，一般會比對民眾提供的照片與現場淹水的水痕。

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針對淹水救助金，李鎮成說明，住屋淹水深度逾50公分以上未達100公分每戶1萬元，淹水深度逾100公分以上2萬元；依經濟部水災災害救助種類及標準之淹水救助，申請對象為民眾實際居住之住屋，以門牌一戶計算，住戶淹水救助僅針對有實際居住事實的住家提供救助，商家並非補助對象，因淹水所致之災害，由各直轄市、縣（市）政府依《社會救助法》第26條第2項規定所訂災害救助規定，自行編列預算，視財政狀況發放，每戶最高發放2萬元。

台北市社會局補充，已於年初申請動支災害準備金600萬元作為災害救助之用，並撥付12區公所；此外，淹水20公分以上未滿50公分的住戶，可依據「台北市急難救助金核發作業要點」及「台北市急難救助金給付標準表」中「其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境，經社會局或區公所訪視評估，認定確有救助需要」之第1項「遭遇重大變故，致生活陷於困境」為由申請生活救助，最高核發6000元。

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