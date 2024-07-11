為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

民眾遇淹水必做1事 可申請災害救助最高2萬元

台北市近日常出現午後強降雨。（記者江采蓁攝）

台北市近日常出現午後強降雨。（記者江采蓁攝）

2024/07/11 16:23

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市近日因強降雨各地傳出不少淹水災情，昨（10）日災害應變中心接獲94件災情通報，積淹水就佔64件，民政局區政監督科長李鎮成今（11）日表示，民眾遇到住家淹水，務必先拍照佐證淹水高度，若淹水當下未能拍照，也要盡量蒐集屋內家具、雜物等水痕痕跡並標註高度與家具泡水毀損照片作為佐證，待災情平緩後向居住所在地區公所通報，由區公所到現場進行會勘認定，再向社會局申請災害救助金，每戶最高發放2萬元。

李鎮成表示，民眾通常會待災情平緩、家戶清理後才會陸續向區公所申請，區公所就會派人至現場會勘，一般會比對民眾提供的照片與現場淹水的水痕。

針對淹水救助金，李鎮成說明，住屋淹水深度逾50公分以上未達100公分每戶1萬元，淹水深度逾100公分以上2萬元；依經濟部水災災害救助種類及標準之淹水救助，申請對象為民眾實際居住之住屋，以門牌一戶計算，住戶淹水救助僅針對有實際居住事實的住家提供救助，商家並非補助對象，因淹水所致之災害，由各直轄市、縣（市）政府依《社會救助法》第26條第2項規定所訂災害救助規定，自行編列預算，視財政狀況發放，每戶最高發放2萬元。

台北市社會局補充，已於年初申請動支災害準備金600萬元作為災害救助之用，並撥付12區公所；此外，淹水20公分以上未滿50公分的住戶，可依據「台北市急難救助金核發作業要點」及「台北市急難救助金給付標準表」中「其他因遭遇重大變故，致生活陷於困境，經社會局或區公所訪視評估，認定確有救助需要」之第1項「遭遇重大變故，致生活陷於困境」為由申請生活救助，最高核發6000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆大雨堵南街地下道淹水 貨車卡涵洞拋錨
2024/07/11 15:57

基隆大雨堵南街地下道淹水 貨車卡涵洞拋錨
豪雨灌東湖！ 市民大道「水淹小腿」 騎士徒步牽車
2024/07/10 15:24

豪雨灌東湖！ 市民大道「水淹小腿」 騎士徒步牽車

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
北市信義、南港暴雨淹水 今明雨勢減緩
2024/07/11 05:30

北市信義、南港暴雨淹水 今明雨勢減緩
北市補助設防水閘門 今年已受理357件
2024/07/11 05:30

北市補助設防水閘門 今年已受理357件

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播