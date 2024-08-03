1~5月行人道安統計 行人地獄4死亡指標 竹市3個第一

交通部公布每月行人死亡統計，點名新竹市亟需改善。（交通部提供）

2024/08/03 05:30

〔記者吳亮儀、洪美秀／綜合報導〕交通部昨天公布每月行人道安統計，今年一月到五月各縣市交通事故死亡人數，在四大行人「死亡指標」中，新竹市包辦三個第一名，成「行人地獄」。

新竹市交通處表示，今年一到三月底交通死亡事故共十一件，以高齡者在清晨或夜間違規穿越道路為多，已研提十項策進作為改善，四到七月交通死亡事故四件，已較去年同期十一件降低六十三．六％。

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交通部自七月起，每月公布各縣市的行人道安統計，今年一月到五月統計數據中，「行人死亡增加最多縣市」是新竹市，比去年同期增加十人；「整體死亡增加最多縣市」也是新竹市，較去年同期增加十人；行人每十萬人死亡數最多縣市同樣是新竹市，達二．四人；整體每十萬人死亡最多縣市則是屏東縣，達十三．二人。

未依標誌標線穿越道路 最嚴重

交通部長李孟諺指出，行人死亡前五大肇因最嚴重的是「未依標誌標線穿越道路」，需要各縣市政府多宣導，行人和駕駛都要注意路況和遵守規定；其次依序為車輛未依規定暫停讓行人先行、恍神或分心駕駛、未依規定減速、未依號誌或手勢穿越道路。

新竹市府提出的改善措施，包括在車速較快的台一線及高齡者清晨運動學校、公園等處所，延長號誌時間；離峰時段中斷號誌連鎖，針對行人易違規穿越道路地點，設立雙阻柱等。

後續會在各路口增加照明，提升行穿線可視度；警察局也已在行人事故熱點提高見警率，並發放反光運動帽給高齡者。

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