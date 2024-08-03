十月起兩階段試辦╱成分名 處方箋 醫界憂、藥界挺

（資料照）

2024/08/03 05:30

健保署︰僅限牙醫診所 藥品單純 可避免缺藥假象

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署預計十月開始分兩階段在牙科診所試辦「成分名」處方箋，盼打破「原廠藥」迷思，然而醫界團體憂心，新制恐影響民眾用藥品質及醫師處方權，藥界則力挺，認為開立成分名是國際趨勢。健保署長石崇良強調，新制試辦僅針對開立多屬一次性、短期且單純藥品的牙醫診所，可避免缺藥假象，有利於民眾、醫師、藥師三方共贏。

請繼續往下閱讀...

新制第一階段從十月開始，將標示藥品是否「可替代」或「不可替代」；第二階段預計於明年四月上路，處方箋上的藥品名稱將改為「成分名」，例如醫師開立「乙醯胺酚」處方，藥局將可根據藥品成分選擇普拿疼、斯斯等不同廠牌。

醫界︰醫師恐難掌握病人用藥

十大醫界團體昨發出聲明，憂心藥局可能根據品牌喜好、成本價格等來選擇，雖然「主」成分相同，但「次」成分會不會造成其他併發症？屆時應如何釐清責任？且恐導致醫師無法掌握病人用藥情況，若民眾堅持習慣用藥而轉至大醫院，也會破壞分級醫療制度。此外，根據藥師法規定，藥師調劑時應按照處方，不得任意省略或代以他藥，與新制有抵觸之虞。

石崇良指出，新制主要考量國人牙科就醫習慣有超過九成是在牙科診所，而牙科診所開立的處方箋則有九成九以上交由社區藥局調劑，且開立的藥品多數屬第一線抗生素、解熱鎮痛藥與消炎止痛藥等三類，是較為單純簡單的藥品。

石崇良說，若處方中的特定品牌缺貨，民眾可能需跑多家藥局，甚至產生「缺藥」假象，新制上路後，醫師僅需依藥品成分處方，藥局藥師可根據處方成分推薦合適藥品，若處方中有不能替代的藥品，牙科醫師仍可在處方箋上註明「不可替代」，保障民眾用藥權益。

藥界︰開立成分名是國際趨勢

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則表示，現行規定若處方箋未標示「不可替代」，就可選擇「同劑量、同成分、同品項（三同）」藥物，並無違法；他強調，醫界開立商品名等於掌控藥品市場，一年藥價差高達七百億元，開立成分名是國際趨勢，醫師應專注藥品的成分選擇，不應決定品牌。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，現行對於處方箋的規定僅要求載明醫師姓名、病人姓名及年齡、藥名，藥名未限制為商品名或成分名，新制要求若藥品不適合由其他藥品替代，應在處方箋上加註「不可替代」，與現行規定並不衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法