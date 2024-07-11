北市信義、南港暴雨淹水 今明雨勢減緩

台北市南港區民眾店面淹水。 （台北市議員李明賢提供）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕昨天午後對流旺盛，大台北地區出現豪雨，台北市信義區、南港區淹水，松山機場暫停地面作業，有十五架次航班受影響，中央氣象署發布國家級警報。氣象署預報員陳姵安表示，今明兩天中部以北、東北部、東部及其他山區仍有午後雷陣雨，但範圍與強度都較昨天減弱。

昨天下午兩點左右，台北市下起暴雨，大安區福州山、信義區瑠公國中測站的時雨量超過一百毫米，信義區淹水如同衝浪區，空橋變河道。

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立榮航空一架從廈門飛松山機場的航班，原訂昨下午一點五十五分抵達，因惡劣天氣被迫在外海繞行，直至下午二點四十二分才降落，延誤近五十分鐘。

陳姵安表示，今明兩天太平洋高壓偏弱，中部以北、東北部、東部及其他山區仍有午後雷陣雨，範圍較昨天減少，平地降雨強度也不如昨天，山區有局部大雨發生機率。週六太平洋高壓會再增強，中部以北、東北部、東部及各地山區雖有午後雷陣雨，但強度會再減少。

今高溫35度 未來一週防午後熱對流

陳姵安提醒，未來一週仍要留意午後熱對流，外出注意雷擊、強陣風，山區也可能有溪水暴漲。氣溫方面，今天西半部仍有卅五度高溫，東半部則是卅二度，今明兩天東南部地區可能有焚風，上午有機會出現卅六度以上高溫，外出要注意防曬，並補充水分。

台北市信義區多處淹水。 （台北市議員許淑華提供）

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