高雄市表揚21模範父親 每位都有故事

95歲謝玉崇為今年獲選模範父親中最高齡。（圖由高市社會局提供）

2024/08/02 16:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市府與高雄市私立基督教福澤慈善事業基金會共同舉辦「高雄市第49屆模範父親表揚活動」，今日上午在高雄市文化中心舉行，模範父親由子女陪同上台領獎，相擁謝恩畫面溫馨感人。

今年評選出21位模範父親，其中最高齡95歲的謝玉崇，曾被中山科學研究院延攬水下科技研發，對國家貢獻匪淺，妻子50多歲罹患巴金森氏症，一路照顧陪伴，為家庭兒孫樹立學習典範，以「勤學勤做」為家訓教育子孫。

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從事公職的74歲龔天發實際參與多項高雄市城市景觀改造，二子受到父親影響也選讀建築相關領域，並聽取父親建議留學後回國服務，另曾與妻兒共同舉辦全家福藝術聯展，為高雄市知名的藝術家庭。

88歲的鄧接森「爺代父職」，將遭逢不幸的長女及3位外孫接回家扶養，一肩扛起養育孫子及奉養雙親重任。本屆最年輕的爸爸是60歲的宋潭良，長期帶著全家人一起熱心參與公益志工服務，曾榮獲金暉獎的家族志工獎，是子女心中的模範爸爸。

福澤基金會表示，模範父親選拔及表揚活動至今49屆，希望孝道及父慈子孝的家庭倫理親情，能透過模範父親活動被重視。

高市社會局長蔡宛芬表示，「爸爸親像山，是子女強而有力的後盾」，獲獎的模範父親都以正向的態度持續守護家人，是子女最好的身教典範，藉由表揚活動，呼籲社會大眾重視家庭親情。

龔天發全家一同分享模範父親獲獎喜悅。（圖由高市社會局提供）

鄧接森「爺代父職」，獲選模範父親。（圖由高市社會局提供）

宋潭良先帶領全家熱心餐與公益志工服務更曾榮獲金暉獎。（圖由高市社會局提供）

高雄市今年有21人獲選第49屆模範父親，接受公開表揚。（圖由高市社會局提供）

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