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好熱！2024年均溫恐破紀錄 李遠哲：落實減碳否則愧對下一代

氣候行動特展打造北極圈場景，對比暖化導致極地下雨與冰川崩塌消退。（記者蔡淑媛攝）

氣候行動特展打造北極圈場景，對比暖化導致極地下雨與冰川崩塌消退。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/10 19:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2023年是有紀錄以來最熱的一年，截至今年6月更是全球地表均溫連續13個月破同期紀錄，今年年均溫可能再創新高，國立自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展今天開幕，帶領觀眾認識全球暖化滿與氣候變遷帶來的衝擊與改變契機，前中研院長李遠哲出席呼籲，明年開始必須要落實每年減碳10％，否則會愧對下一代。

科博館與教育部、環境部、中市環保局共同推出氣候行動特展，規劃「序曲」、「認識氣候變遷」、「生態危機」、「氣候危機」、「翻轉我們的世界」、「共創淨零世界」6大單元，運用數位沉浸式多媒體，結合實體造景、展件、標本等，揭示氣候變遷背後的科學與危機衝擊，環境部部長彭啓明、教育部常務次長林騰蛟、前中研院院長李遠哲及台中副市長鄭照新、環保局長陳宏益等人出席參加。

李遠哲表示，2050年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心從明年開始每年減碳10％，若不以這個目標前進，否則難以達成，另對於大家討論使用核能可能會有地震的災害風險，但震災可能是局部的，溫室氣體卻是全球暖化，足以讓人類滅絕，若平均溫度上升攝氏3℃、熱浪不斷，人類恐會從地球上消失，明年開始必須要落實每年減碳10％，否則會愧對下一代。

彭啓明指出，上任50多天來和各界討論氣候議題，發現大家對氣候變遷的認知都不一樣，李遠哲前院長擔任總統府國家氣候變遷對策委員會最高顧問，自己擔任執行秘書，召集人是賴總統，希望能邀賴總統和所有委員到科博館參觀特展，讓大家更瞭解氣候議題，「氣候行動」不應變成政府的規定，以垃圾分類為例，全民養成習慣變成文化，氣候變遷也能倡議成一種文化，政府扮演搭建台灣永續生活的平台。

科博館館長焦傳金表示，2023年是有紀錄以來最熱的1年，到今年6月為止，全球地表均溫已連續13個月破同期紀錄，今年年均溫可能再創新高，減緩氣候變遷並因應已經無法避免的衝擊，都是全人類刻不容緩的重要任務。

《氣候行動》特展規劃「序曲」、「認識氣候變遷」、「生態危機」、「氣候危機」、「翻轉我們的世界」、「共創淨零世界」六大單元，運用數位沉浸式多媒體，結合實體造景、展件、標本等，揭示氣候變遷背後的科學與危機衝擊，而觀眾一走進展場就能看到投影4公尺高的北極圈場景，打造破冰船、冰川等實景，看見絢麗極光與鯨魚悠游，對比暖化導致極地下雨與冰川崩塌消退，十分震撼。

特展亮點有「4K極端天氣劇場」帶觀眾以搭乘太空艙視角看地球，感受地表上因極端天氣造成的災害樣貌，警惕人們氣候災難正在世界各地不斷上演。

自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展今天開幕，帶領觀眾認識全球暖化滿與氣候變遷帶來的衝擊與改變契機。（記者蔡淑媛攝）

自然科學博物館《氣候行動—全球沸騰時代》特展今天開幕，帶領觀眾認識全球暖化滿與氣候變遷帶來的衝擊與改變契機。（記者蔡淑媛攝）

氣候行動特展運用數位沉浸式多媒體，結合實體造景、展件、標本等，揭示氣候變遷背後的科學與危機衝擊。（記者蔡淑媛攝）

氣候行動特展運用數位沉浸式多媒體，結合實體造景、展件、標本等，揭示氣候變遷背後的科學與危機衝擊。（記者蔡淑媛攝）

氣候行動特展包括環境部部長彭啓明、教育部常務次長林騰蛟、前中研院院長李遠哲及台中副市長鄭照新、環保局長陳宏益等人出席參加。（記者蔡淑媛攝）

氣候行動特展包括環境部部長彭啓明、教育部常務次長林騰蛟、前中研院院長李遠哲及台中副市長鄭照新、環保局長陳宏益等人出席參加。（記者蔡淑媛攝）

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