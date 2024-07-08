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減碳先由公部門示範！ 新北2026全面揭露建物興建碳排量

新北市府舉辦「新北淨零，市在BIM行」研討會，朝2050淨零碳排為目標。（記者陳奕劭攝）

新北市府舉辦「新北淨零，市在BIM行」研討會，朝2050淨零碳排為目標。（記者陳奕劭攝）

2024/07/08 13:12

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了達成全國2050淨零碳排的願景，新北市府今天（8日）舉辦「新北淨零，市在BIM行」研討會，新北市副市長陳純敬宣示，2026年將全面揭露建築物興建的碳排量，做出有效碳評估，並導入減碳建材，由公部門率先示範減碳。

陳純敬表示，市府推動新建公私有建築朝能效1級或近零碳建築（1+級）標準，並利用建築資訊模型BIM（Building Information Modeling）工具與中央的碳足跡資料庫，連結運算建築物興建過程中的碳排，落實2026年全面揭露興建建築物的碳排量。

內政部建築研究所長王榮進說，建築占了國家37％的碳排量，因此希望先由公有建築示範，目標2030年公有建築都達到能效1級標準，也希望2040年50％所有建物改善或更新至能效1級以上標準，進而達成2050淨零碳目標。

工務局長祝惠美說，研討會提供更先進的減碳思維，未來工務局的建築管理持續落實能效評估1級，並配合低碳LEBR評估制度，先由公部門開始，逐漸推廣至民間建案，預計2026年建立新北市LEBR建築物碳足跡公開資料庫，揭露碳足跡可視化。

工務局工程科長鄔豪中指出，未來將以秀峰高中和淡水國小等案例，運用BIM模型導入低碳LEBR評估制度，並將技術系統化，推廣給建築界運用。也將發展碳檢核技術，利用新北市工程案件預算資料，解析公共工程的碳排量，建立碳足跡計算器與工程碳排基礎數值，做為後續市政建設的碳管理。

新北市副市長陳純敬受訪，談論新北2050淨零願景。（記者陳奕劭攝）

新北市副市長陳純敬受訪，談論新北2050淨零願景。（記者陳奕劭攝）

市府舉行「新北淨零，市在BIM行」研討會，宣示落實揭露建築物興建的碳排放。（記者陳奕劭攝）

市府舉行「新北淨零，市在BIM行」研討會，宣示落實揭露建築物興建的碳排放。（記者陳奕劭攝）

新北市立秀峰高中將進行校舍整建工程，將運用BIM模型導入低碳LEBR評估制度。（記者陳奕劭攝）

新北市立秀峰高中將進行校舍整建工程，將運用BIM模型導入低碳LEBR評估制度。（記者陳奕劭攝）

新北市工程局將導入BIM技術，揭露建築物碳排量。（記者陳奕劭攝）

新北市工程局將導入BIM技術，揭露建築物碳排量。（記者陳奕劭攝）

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