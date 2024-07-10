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中油污染賠上億卻不滿被罰250萬打官司 管碧玲：要和解了

中油大林廠污染被罰款案，將跟海委會和解處理。圖為模擬中油大林廠外海2號浮筒漏油的除污演練。（海洋委員會提供）

中油大林廠污染被罰款案，將跟海委會和解處理。圖為模擬中油大林廠外海2號浮筒漏油的除污演練。（海洋委員會提供）

2024/07/10 16:34

〔記者洪定宏／高雄報導〕2021年6月22日，中油大林廠外海2號浮筒漏油，嚴重污染高雄及屏東沿海，特別是小琉球及墾丁，賠償漁民將近1億元，卻不滿海洋委員會開罰100萬元及150萬元打行政訴訟，去年中油敗訴定讞，但只繳100萬元，另150萬元持續訴訟；海委會主委管碧玲表示，「我們要和解了」，會用和解處理訴訟。

海委會今天舉行跨部會防污演練，模擬在高雄外海3浬的中油大林廠浮筒又漏油引發海洋污染危機，動員超過200人、14艘船艇，以及海豚直升機、無人機各1架。

這次演練源自中油高雄大林廠2021年6月22日輸油浮蛇管破裂致原油外洩，嚴重污染高雄及屏東海域，更造成小琉球及墾丁沿岸生態浩劫。

沒想到，中油賠償小琉球及恆春漁民將近1億元，卻不服被海洋委員會裁罰100萬元及150萬元，提起訴願及行政訴訟，去年5月25日，高雄高等行政法院針對100萬元部分判決駁回，關鍵在於破裂的輸油管已使用9年6個月，超過7年的使用年限，中油明顯有過失。

但敗訴的中油持續針對150萬元提起行政訴訟，法院今年6月開庭時，希望雙方和解。對此，管碧玲在致詞時強調，「我們要和解了」，會用和解處理訴訟，已跟中油達成共識，等完成行政程序，就會和解。

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