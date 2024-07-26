竹縣男聽信「羅先生」內線消息慘賠 冒名訂百份雞排逼本尊出面

新竹縣芎林鄉大矽谷社區附近的超商今天下午有人免費發雞排，中午1點過後就擠滿人潮搶排隊拚好運。（記者黃美珠攝）

2024/07/26 17:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕2天前就盛傳有人要在新竹縣芎林鄉發放100份的免費雞排，今天下午2點半，從新竹市南寮趕過來的炸雞排業者洪先生兌現了！外傳實際出錢買單的新竹市吳姓男子，因聽信另名新竹縣羅姓男子有內線消息，投資股市後卻虧空，以致不滿而對外用羅男名義訂雞排請客，為的就是逼羅男出面。

對於前述傳聞，洪男說他不清楚原委，只曉得週三（24日）確實有個「羅先生」跟他們訂了100份的雞排要免費發放給大家吃，且爽快付清了8000元雞排的錢。但是實際「羅先生」本尊昨天有親自到店且持身分證證明前述雞排並非他所訂。

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洪先生說，由於已收訂單，因此不論實際訂戶是誰，他們都忠於這筆交易，今天中午先在店內趕工炸完這100片雞排，隨後就火速用4個紙箱裝箱運到芎林大矽谷社區附近的統一超商發放，依現場排隊順序發號碼牌後發放雞排，發完就結束活動。

當地上山村民范國萍說，這是芎林首見這樣的發免費雞排活動，他覺得很新鮮有趣，加上凱米剛走，沒什麼風雨，所以下午1點左右就到場排隊。

發雞排的地點其實是間批發建築裝潢材料的企業社，負責人翁金祥說，對方在臉書公布發雞排的地址是他的工廠，他乍聽之下也很意外，但畢竟活動高人氣又有趣，所以他除了擺桌相迎，還拿出大電扇、手搖扇等給排隊者驅暑。

事實上這個活動夯到不僅有人揹起了仍要喝奶的小娃娃也要搶排參一腳，還有來自板橋的黃興，千里迢迢搭火車到竹北後轉搭朋友的車到場。

黃興說，免費發雞排的活動很好玩，這是他第3次搶排吃免費的雞排，距離上1次吃到已經時隔約1年，果然免錢的嗑起來感覺特別又香又火，真的很好吃。

熟知內情的鄉親透露，整個發雞排活動的起因疑似是吳男信任羅男有股市內線帶飛，誰知吳男進場投資後卻虧了不少錢。吳男為了讓羅男還錢，過去就多次用羅男名義訂披薩和炸雞，這次在凱米來襲之際又以發免費雞排的梗讓鄉親大聲說「感謝羅男內線」就送雞排，但真正的羅男本尊則避不見面。

現場大家聽到前述耳語，邊嗑手上熱燙燙的免費雞排，邊嗑這則未經證實的小道消息，讓大家在颱風過後創造了另一波茶餘飯後的說嘴材料。

每箱25片免費雞排。（記者黃美珠攝）

洪先生（左白上衣者）今天下午在店內同仁陪同下，從新竹市南寮帶了4箱、100片免費雞排到新竹縣芎林大矽谷社區附近的超商旁履約發放。（記者黃美珠攝）

來自新北板橋的黃興邊嗑到手的雞排，邊亮出他搭火車來趕集的車票，說明他多喜歡這種「趣味活動」。（記者黃美珠攝）

搶排免費雞排的民眾眾多。（記者黃美珠攝）

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