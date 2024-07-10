不義遺址新店安坑刑場將被移平？陳乃瑜：難道消失就代表沒發生過？

新北市議員陳乃瑜（左）過去曾和張銘祐（右）來到新店第三公墓，了解公墓環境問題，她主張公墓整治美化活化，並立碑紀念不義遺址。（翻攝自臉書「新北市議員陳乃瑜」）

2024/07/10 14:00

〔記者陳奕劭／新北報導〕新店區第三公墓將全面禁葬，地方出現遷葬、開放聲音，「安坑刑場」舊址也位於第三公墓內，文史團體「暗坑文化工作室」盼全區保留。新北市議員陳乃瑜批評，國民黨立委竟主張移平安坑刑場，這種認為只要消失代表沒發生的心態，更證明人權教育的重要。

陳乃瑜在臉書表示，安坑刑場是國民黨威權統治時期侵害人權的重要歷史現場，但黨國加害者卻只想用拆除手段，讓這一段歷史與含冤人民一同「被迫消失」！這種認為只要現場消失了，就當作不曾發生過的心態，更加證明人權教育的重要。

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她表示，過去曾和張銘祐來到新店第三公墓了解公墓環境問題，並勘查安坑刑場舊址，白色恐怖時期都在此地槍決政治犯，包括湯守仁、 高一生、泰源監獄五烈士江炳興、鄭金河、詹天增、陳良、謝東榮與多位台獨運動者，其中陳智雄臨刑前高喊「台灣獨立萬歲」，最被人所知。

陳乃瑜指出，她主張公墓整治美化活化，並立碑紀念不義遺址，讓世人思禱所有在此受難的英魂，不只讓祖先安息，後人掃墓也有安全平順的路可走。如果透過安坑輕軌串連成「人權廊道」，打造完整的白色恐怖故事聚落，可成為台灣人權教育的景點。

她批評，國民黨立委竟主張移平安坑刑場，想藉此抹滅黨國時代迫害人權的歷史記憶，她與暗坑文化工作室有相同訴求，要求新北市政府應正視歷史，保留人權教育重要場地。

新北市民政局回應，新店第三公墓於2019年4月公告部分範圍禁葬，預計今年7月15日公告剩餘範圍禁葬；遷葬部分需視後續地方意見與土地使用規劃再做討論。

新北市議員陳乃瑜透過安坑輕軌串連成「人權廊道」，打造完整的白色恐怖故事聚落，成為台灣人權教育的景點，提升周邊效益。 （翻攝自臉書「新北市議員陳乃瑜」）

新北市議員陳乃瑜在議會質詢侯友宜，希望透過坑輕軌串連「人權廊道」，打造完整的白色恐怖故事聚落。（翻攝自臉書「新北市議員陳乃瑜」）

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