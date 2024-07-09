花蓮震災助恢復藥事服務 日本藥劑師募款百萬

日本藥劑師會為花蓮震災募款超過500萬日圓（約102萬台幣），將協助花蓮受影響的藥局與藥師，在最短時間內恢復藥事服務。示意圖。（資料照）

2024/07/09 18:03

〔記者林惠琴／台北報導〕4月3日花蓮發生大地震，造成多人罹難與房屋倒塌，中華民國藥師公會全聯會今（9日）表示，接獲日本藥劑師會來信表示發動日本各地藥師為花蓮震災募款超過500萬日圓（約102萬台幣），並已於7月9日收到此筆善款，將協助花蓮受影響的藥局與藥師，在最短時間內恢復藥事服務。

日本藥劑師會會長山本信夫表示，日本全體藥劑師表達對花蓮災區民眾的同情外，也祈禱傷者早日康復，日本藥劑師會於事發後，於日本全國發動相關募款活動，截至5月底共募得約506萬4562日圓（約102萬5000台幣），請藥師公會全聯會代表受捐，轉交給花蓮縣公會，協助受災藥局。

請繼續往下閱讀...

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，感謝日本藥劑師會對於花蓮大地震的幫忙，台日兩地藥師，從過去就一直有很深的交情，在疫情間，台北市藥師公會曾致贈東京都藥師會1萬片口罩，311東日本大地震時，台灣藥事團體也對日方伸出援手，台灣與日本同在環太平洋地震帶上，互相扶持幫助的感情令人動容，將利用這筆善款，幫助受影響藥局處理善後。

藥師公會全聯會指出，近年積極參與國際事務，除在與印尼、韓國締結為姊妹會外，也在2023年舉辦亞洲藥學會，讓台灣藥師躍身國際，在4月4日，世界藥學會（FIP）也曾以書信方式，慰問花蓮受災民眾與藥師，近日又接到日本藥劑師會善款，藥師公會感謝國際友會幫忙，在國際參與與援助上，台灣藥師們也一定不會缺席！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法