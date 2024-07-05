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新北市兒童藝術節7/13登場 多國藝術家大型作品齊聚市民廣場

兒童藝術節期間，市民廣場東側入口將展出藝術家王振偉的「怪獸守護者」。（新北市文化局提供）

兒童藝術節期間，市民廣場東側入口將展出藝術家王振偉的「怪獸守護者」。（新北市文化局提供）

2024/07/05 11:46

〔記者黃子暘／新北報導〕今年度新北市兒童藝術節於7月13日至21日在板橋區市民廣場、市府大廳、府中廣場及新北市各藝文中心盛大舉行；文化局介紹，今年活動以「怪獸王國」為主題，邀請國內與日本、墨西哥的藝術家帶來9件大型戶外裝置藝術作品，活動期間，作品將分散於市民廣場各處，另外還有多場精彩戶外表演。

文化局表示，市民廣場東側入口展出藝術家王振偉的巨大雕塑「怪獸守護者」、日本著名角色設計師吉井宏則的「怪獸實驗室」、日本紙花藝術家國吉滿的神秘「怪獸花園」、藝術家鄭元東的毛茸茸「怪獸巴士」；市民廣場西側入口有插畫藝術家吳騏57的「怪獸殿堂」、日本藝術家宮城有加的「寄信給妖怪」、日本藝術家橋本美緒的「怪獸好朋友小月」，另外，墨西哥藝術家Lua Rivera則以家鄉傳統文化中的「羽蛇神」為靈感，帶來充滿異域風情的藝術品。

文化局說，國內在地藝術團隊「禹禹工作室」將帶來全新創作，利用環境地形及紅外線感應打造音樂互動裝置「怪獸村」，藝術家李文政帶領的好日文化則以「泡泡王國：飛龍保證班」為主題，設置小型遊具及立體模型，讓小朋友透過科學玩具了解機械與物理的日常應用；兒童藝術節詳細活動資訊可上活動官網查詢。

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