惡！高雄柴山國寶級「密毛魔芋」剛創紀錄 果實竟遭偷摘

高雄柴山國寶級密毛魔芋最高果序千粒果創台灣紀錄。（郭高義提供）

2024/07/04 23:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市壽山國家自然公園一株國寶級「密毛魔芋」最高果序千粒果創台灣紀錄，柴山志工巡山隊今天發現被人採摘10多粒果實，擔心繼續遭破壞，要求國家自然公園管理處提出改善方法，裝設針孔攝影機，人力駐點守護教育解說，避免人為持續破壞，號召山友們加入守護行列。

國家自然公園管理處表示，單位編制人力僅30人，另有志工上百人，允諾加派人力巡邏，駐點守護解說將評估；至於攝影機等設備裝設有難度，仍待評估。自管處坦言，今年未針對密毛魔芋進行調查研究，也無額外經費可以處理，將於明年再行評估。

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台灣原生種密毛魔芋是台灣最高花序植物，世界文化遺產英國「邱的皇家植物園」現存密毛魔芋模式標本，百年前採集自高雄柴山，聞名國際。柴山志工巡山隊今年在壽山國家自然公園幽美台木棧道旁發現一株密毛魔芋花序260公分，以果序170公分結成千粒以上果實，結果株果序創下台灣最高紀錄，且果穗持續長高，果實持續長大，果實剛轉為寶藍色、夢幻紫，逐漸成熟。

柴山志工巡山隊成員郭高義今天發現，國寶級密毛魔芋竟遭受人為破壞，被採摘10多粒果實，山友們十分氣憤，種籽並未熟透，無法播種萌芽，進入最後成熟階段，預計2週後植株枯萎種籽自播，今年底或明年萌芽長小苗完成生命週期，生態就地保育最後一哩路，很擔心繼續遭受人為破壞。

郭高義說，密毛魔芋是柴山最大亮點，也是最重要的自然特色生態，國寶級密毛魔芋最高果序千粒果前所未見，他以台江國家公園護蟹行動做到管制汽機車封路為例，呼籲自管處要有方法制止民眾破壞密毛魔芋行為。

郭高義說，自管處應裝設針孔攝影機等，避免人為破壞，並派人駐點守護，以大自然為教材，進行生態教育解說，呼籲民眾維護生態，他也號召山友一起守護國寶級密毛魔芋。

高雄柴山國寶級密毛魔芋遭破壞，被人採摘10多粒果實。（郭高義提供）

高雄柴山國寶級密毛魔芋最高果序千粒果創台灣紀錄。（郭高義提供）

高雄柴山國寶級密毛魔芋遭破壞，被人採摘10多粒果實。（郭高義提供）

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