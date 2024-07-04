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彰化縣高溫爆表！11鄉鎮拉警報 網友：體感50度真要來了？

連日來太陽高掛，彰化縣出現體感40度的高溫，把人曬得快成乾癟的死魚。（記者張聰秋攝）

連日來太陽高掛，彰化縣出現體感40度的高溫，把人曬得快成乾癟的死魚。（記者張聰秋攝）

2024/07/04 20:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕持續高溫炎熱，中央氣象署預報明天（5日）至少有9個縣市為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫機率，彰化縣是其中之一，在26鄉鎮市中，有11個鄉鎮市氣溫列入橙色、黃色燈號，其中，最近一週內曾是全台最高溫的溪湖鎮，也在其中。

彰化縣政府提醒鄉親避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

中央氣象署發布高溫特報的鄉鎮市，以地理位處彰化縣東南角，臨八卦山脈一帶為主，包含員林、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、二水、北斗、田尾、溪州等鄉鎮市。

連日來高溫，把人曬得頭皮發麻，整個人感覺都快曬成乾癟了，有網友在PTT發文：「體感50度是不是就快要發生在台灣了？」網友說，最近1週來，中午最熱的時候體感溫度都超過40度了，10幾年前，體感30度就已經是大新聞了，沒想到短短幾年就上升了10度⋯⋯照這速度下去，是不是體感50度也不遠了？

貼文引起熱議，有網友自嘲說：「現在台北人體感已經有50度啦」、「熱島效應」…也有網友回說「別吹牛好嗎」。

不單網友認為今年夏天真的好熱，不少騎士和路人，日正當中，走在彰化縣馬路上，熱到像進烤箱，悶熱不舒服，甚至晚上8點了還是覺得風是熱的，只好狂喝開水、猛灌椰子水等飲料，消暑解熱，降火氣。

氣象署預報明天（5日）彰化縣有11個鄉鎮市，有連續出現36度以上高溫的機率，集中在東南角一帶。（圖擷自中央氣象署官網）

氣象署預報明天（5日）彰化縣有11個鄉鎮市，有連續出現36度以上高溫的機率，集中在東南角一帶。（圖擷自中央氣象署官網）

氣象署今晚7點發布高溫警報，台灣一片橙黃色，看起來就像「烤蕃薯」。（圖擷自中央氣象署官網）

氣象署今晚7點發布高溫警報，台灣一片橙黃色，看起來就像「烤蕃薯」。（圖擷自中央氣象署官網）

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