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風吹澎湖灣夏令營 台亞風能董事長吳坤達展開「跨世代交流」

台亞風能夏令營，帶領學員進行潮間帶活動。（記者劉禹慶攝）

台亞風能夏令營，帶領學員進行潮間帶活動。（記者劉禹慶攝）

2024/07/04 20:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣再生能源因應2050淨零碳排需求急迫，離岸風電扮演重要角色。本土離岸風電開發商台亞風能3、4日首次於澎湖舉辦「風吹澎湖灣暑期夏令營」，廣邀80名澎湖在地小學生一同參與。

作為離岸風電唯一的「純台灣本土隊」，台亞風能今年前進澎湖，展開「風吹澎湖灣暑期夏令營」活動，集結澎湖本地學術單位、民間團體及旅遊業者，以「愛海」為主題規劃課程，包括澎湖科技大學產學合作，還邀請澎湖在地團體包括「海洋公民基金會」、「年年有鰆」及「海漂實驗室」，亦特別為孩子構想一系列有關海洋保育的相關課程。

台亞風能董事長吳坤達今（4日）飛往澎湖，與小學生一同參與課程，擔任「大學伴」角色，展開跨世代交流，更多次感謝澎湖在地有這麼多願意「多做一點」，讓海洋繼續美麗的好夥伴。

吳坤達表示，台亞風能作為純本土開發商，希望成為台灣風電領域在地溝通的「引路人」，澎湖地方子弟也能夠成為前導者，認識淨零減碳與海洋保育、保護地方漁農業，三者亦能夠在地共存。

台亞風能為台灣離岸風場開發商，擁有純本土資金及人才組成的開發團隊，專精於風場開發業務，並擁有貼近台灣市場的開發優勢，包括精準掌握政府政策趨勢，並支持政府綠能淨零政策，同時嫻熟於許可證照的管理、產官學關係的維護。台亞風能從潛力場址至區塊開發第一期，均成功獲配容量，共計有三座離岸風場已開啟後續建造作業，台亞風能亦積極展開風場前期籌備。

風吹澎湖灣夏令營，台亞風能董事長吳坤達現身會場。（記者劉禹慶攝）

風吹澎湖灣夏令營，台亞風能董事長吳坤達現身會場。（記者劉禹慶攝）

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